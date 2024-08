ŠOK U JUVENTUSU! Trener PRECRTAO jednog od NAJBOLJIH: "On NIJE DEO naših planova"

Trener Juventusa Tijago Mota potvrdio je da u novoj sezoni ne računa na fudbalera torinskog kluba Federika Kijezu.

Došao je Mota umesto Maksa Alegrija pre dva meseca, ima svoju viziju ekipe, a spreman je da se odrekne reprezentativca Italije i jednog od najboljih igrača.

- Razgovarali smo. To je dokaz poštovanja, koje imam prema svima. Transparentnost, to je način na koji komuniciram sa svojim igračima. Naš stav o Kijezi se nije promenio. On nije deo naših planova - rekao je Mota.

Federiko je prošle sezone odigrao 37 mečeva za Juventus i postigao 10 golova.

Očekivalo se da će uz našeg Dušana Vlahovića činiti ubojiti napad tima iz Torina, ali se to očigledno neće dogoditi.

Ostaje da se vidi gde će Kijeza nastaviti karijeru, a crno-beli imaju nekoliko ponuda na stolu.

Juventus će svoju sezonu u Seriji A započeti u ponedeljak, a protivnik će im od 20.45 biti novi prvoligaš Komo.

