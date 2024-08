TADIĆ I DŽEKO MORAJU DA NAUČE DA SE VALJAJU I LAŽIRAJU POVREDE: Žoze Murinjo uputio neočekivanu poruku svojim igračima

Fudbaleri Fenerbahčea nisu baš sjajno započeli sezonu sa novim trenerom Žozeom Murinjom.

Ispali su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a već u drugom kolu turske Superlige ostali bez pobede protiv Goztepea.

Vodio je istanbulski klub, za koji nastupaju Dušan Tadić i Edin Džeko, u gostima sa 2:0, ali je u poslednjim sekundama ostao bez dva boda.

Murinjo je bio toliko razočaran onim što je video u Turskoj da je posle meča imao neočekivan monolog.

"Moram još uvek da se adaptiram na turski fudbal. Moram i svoje igrače da nauči ono što i protivnici rade, a to je kako da zadržavaju igru i troše vreme. Moji igrači moraju da nauče kako da se valjaju po terenu ako je to potrebno da se utakmica prekine i troše vreme. Moraju da znaju kako da glume povrede kada je to potrebno kao što to rade i sve druge ekipe. Ako to radima bez obzira što sudija produži šest minuta utakmicu mi imamo priliku da protivniku poremetimo ritam i dođemo do pobede. Ne možete za ovu ligu da kažete da je poetična kada to nije jer vidimo šta se dešava", rekao je Murinjo.

Kurir sport