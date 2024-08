ALBANSKOM NOVINARU ZBOG SRPSKE TROBOJKE PRETE SMRĆU! Pojavio se u PROGRAMU UŽIVO u majici Srbije i izazvao totalni HAOS!

Albanski sportski novinar Ervin Baku podigao je veliku buru u tamošnjoj javnosti, pošto se uključio u TV program u majici reprezentacije Srbije.

Ervin, koji inače radi na albanskom javnom servisu, uključio se u program kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja u albanskom fudbalu.

Međutim, svi su ostali u neverici kada su videli albanskog novinara u majici sa zastavom Srbije.

Voditelj Timi Samardžiju je odmah kada ga je video pitao: "Baku, da li je ovo prokovacija, zašto to nosiš?".

Sportski novinar koji je pozvan u program je probao da se opravda, mada je javnost i dalje bila besna zbog njegovog poteza. On je rekao da nije hteo nikoga da provocira i da je jednostavno neko ko voli sport i ko je odrastao uz jugoslovenske sportiste.

"Ne, ne, ovo nije provokacija. Ja sam čovek iz sporta, amaterski sam igrao fudbal do 18. godine, igram stoni tenis i šah i ne želim da rušim mostove. Volim sport iz svih zemalja i svako jutro kada se probudim dohvatim jednu od majica koje imam, tako da to nije provokacija", rekao je on pa na kratko nestao iz programa.

Kada se pojavio ponovo za tridesetak sekundi opet je bio u istoj odevnoj kombijaciji i objasnio je vezu as Srbijom.

"Ja volim jugoslovenski i srpski sport, a hajde da ne zaboravimo da će Albanija uskoro sa Srbijom organizovati Evropsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 21 godine. Ja sam osoba koja pokušava da sagradi mostove i hoću da vrata budu otvorena, a ne zatvorena", rekao je Ervin Baku u uživo programu.

Pogledajte njegovo izlaganje:

Njegov potez izazvao je lavinu negativnih komentara u Albaniji. Društvene mreže su se usijale, a među komentarima na Jutjub kanalu televizije na kojoj je objavljen intervju bilo je čak i pretnji smrću u kojima se pisalo da će novinar zbog ovoga "završiti u plastičnoj kesi".

