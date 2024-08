ZVEZDINA NADA ŽIVI - MILOJEVIĆ ANALIZIRAO PORAZ: Šta je, tu je, idemo dalje – imamo drugo poluvreme u Beogradu

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od norveškog Bodea sa 1:2 u prvom meču plej-ofa Lige šampiona.

Pred izabranicima Vladana Milojevića će biti težak zadatak da se vrate u dvomeč posle gola zaostatka iz prvog meča, ali pogodak rezerviste Ognjena Mimovića dao je više razloga za optimizam navijača.

"Znate kako... Igramo protiv jedne ekipe koja želi prostor pozadi, želi tranziciju, trčanje... Jako dobro igraju na ovoj podlozi, videli ste kako oni kontrolišu tu loptu, to je stvarno fascinantno gledajući ovako uživo. Imaju sistem i ono gde smo mi hteli negde otprilike da im spustimo te prostore, da im ne dozvolimo tu njihovu igru... 'Ajde da kažem da smo donekle to i uradili. Međutim, kada imate toliki pritisak, malo je trebalo da budemo i hrabriji kada smo imali loptu u nogama, ali nije ni to lako kada imate taj visoki pritisak koji oni igraju stvarno fantastično. Možda se negde nismo ni snašli. U drugom poluvremenu smo se dogovorili da treba slobodno, i po cenu da se pogreši, da to nije nikakav problem. U svakom slučaju, dosta je to dobro funkcionisalo i sa izmenama. Videli ste danas Milsona koji je pravio dosta problema, ušli smo u neku trku sa njima, gde je bio i veliki rizik. Ono što je stvarno interesantno je da su stvarno davali golove onako kako Bode inače daje. Mi smo to znali, nismo uspeli da blokiramo, ali dobro... Šta je, tu je, idemo dalje – imamo drugo poluvreme u Beogradu i osam dana da se spremimo. Nadamo se da ćemo uz naše navijače da damo sve od sebe", rekao je Milojević.

Revanš se igra naredne srede (21.00) na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

