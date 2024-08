"DEJAN STANKOVIĆ JE DRZAK I BEZOBRAZAN" Bivši napadač Zvezde žestoko opleo po srpskom treneru: Kad mu odgovoriš, nastane PROBLEM!

Napadač mađarskog Ferencvaroša, Aleksandar Pešić, žestoko je isprozivao svog doskorašnjeg trenera Dejana Stankovića.

Bivši centarfor Crvene zvezde izneo je niz kritika na račun srpskog trenera.

Podsetimo, Pešić je u julu prošle godine stigao u redove mađarskog šampiona, a dva meseca kasnije ekipu je preuzeo Dejan Stanković. Iako je postigao 12 golova, Pešić je u martu odlukom trenera u martu ove godine izbačen iz tima. Tada se spekulisalo da je razlog sukob sa kapitenom i golmanom reprezentacije Mađarske Denesom Dibušom.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Kada sam došao u Ferencvaroš, imao sam peh sa povredom, bio sam tri, četiri meseca aut. Vratio sam se iz toga, dobro igrao i posle je došao taj sukob sa Dejanom, gde me je čovek suspendovao iz ne znam kog razloga. Zna on da bude drzak i bezobrazan na rečima, a kad se njemu odgovori, onda dođe do problema i najlakše je bilo mene suspendovati. Bukvalno sam dva i po, tri meseca trenirao sam, sa strane. Čak nije želeo ni golmana da mi da, da radim završnicu, nego sam trenirao sam... Svi u klubu znaju kako sam trenirao, da sam bukvalno svaki dan bio na maksimumu i gledao, ako nisam mogao da radim sa ekipom, da ojačam telo, da ispravim neke mane... Klub je bio stvarno korektan prema meni. Sa klubom nisam imao nikakav problem", rekao je Pešić za Glas Srpske.

On tvrdi da nije jedini imao takav tretman kod Stankovića.

"Da, bilo je još igrača koji su bili sklonjeni iz ne znam kog razloga, Dejan najbolje zna. I ti momci morali su igrati ove poslednje utakmice i to se osetilo na terenu. Da zlo bude veće, na minulom Evropskom prvenstvu povredio se reprezentativac Mađarske Barnabas Varga, i onda je po povratku posle suspenzije u napadu sve palo na mene, a iskreno, treba mi i vremena da dođem do nekog pika forme. O. K, bile su i pripreme, došao je i novi trener, nova energija, novo sve, željan si da se pokažeš, da vrediš. Normalno je da posle mesec i po, dva dođe do pada energije, pa su sad došle utakmice... Sve to vuče posledice, a treba mi vremena da budem stari. Lično, nedostaje mi osećaj za utakmicu, nedostaje osećaj za gol... To je rezultat odsustva ona dva i po, tri meseca. Posle suspenzije sam se opet psihički vratio, ali desila se ta povreda. Ali vratiću se kada bude najpotrebnije, kad se bude lomilo. Kao i prošle godine, golom protiv Čukaričkog, i u Zvezdi, u finalu Kupa, borac sam ja. Nema predaje", dodao je Pešić.

Fudbalere Ferencvaroša očekuje dvomeč plej-ofa za Ligu Evrope protiv Borca iz Banjaluke.

foto: Starsport©

Kurir sport/J.M./Mondo

