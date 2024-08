TERZIĆ SE OGLASIO POSLE PORAZA ZVEZDE: Očekivao sam bolju igru!

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, oglasio se posle poraza crveno-belih u Norveškoj.

Zvezda je u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona poražena od Bode Glimta na gostovanju rezultatom 2:1.

Terzić je rekao da nije zadovoljan igrom, ali da čvrsto veruje u trijumf crveno-belih u revanšu na Marakani.

"Da budem sasvim iskren očekivao sam bolju igru Crvene zvezde. Međutim, sve priče o teškom gostovanju u Bodeu su se ispostavile kao tačne. Brza podloga njihovog terena je izazvala nesigurnost kod naših igrača", rekao je Terzić i dodao:

"Ali i pored svega u Beograd se vraćamo sa aktivnim rezultatom. Imamo veliku priliku da pobedom na prepunoj Marakani obezbedimo učešće u prvom izdanju nove Lige šampiona u njenom izmenjenom formatu. Verujem da je svima jasno da to možemo i da je to ostvarivo. Verujem u naše igrače i našeg trenera Milojevića. Mnogo razloga imamo da verujemo".

Terzić ističe da su na Marakani padali mnogo veći timovi od Bode Glimta.

"Siguran sam da će to biti mnogo izvesnije i sigurnije uz podršku svih naših navijača. Želim da pozovem zvezdaše iz svih krajeva Srbije, iz Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, da Marakana u sredu bude krcata i da podrškom sa tribina, verom i optimizmom, ponesu ovu ekipu koja sigurno ima kvalitet, do Lige šampiona. Na Marakani su padali i mnogo veći timovi i ostvarivani su uspesi i kada se činilo da to nije moguće. Sada je i te kako moguće i verujem da svi navijači prepoznaju trenutak da ovom timu koji ima veliki kvalitet, treba pomoć sa tribina kako bi ostvarili još jedan veliki uspeh i Crvenoj zvezdi doneli osam novih utakmice Lige šampiona", poručio je Terzić.

Kurir sport/J.M.

