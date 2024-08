MILOJEVIĆ NIJE ŽELEO DA PROĐE KAO MURINJO! Borba za LŠ: Zvezda je izgubila u Norveškoj, ali uz pomoć Delija sve je moguće!

Fudbaleri Crvene zvezde naredne srede moraće da pruže i više od maksimuma ukoliko žele da eliminišu Bode Glimt i plasiraju se u Ligu šampiona. U prvoj utakmici u Norveškoj, Bode Glimt je bio za klasu bolji rival od Crvene zvezde što potvrđuju i statistički parametri sa utakmice, posebno u posedu lopte i broju uspešnih pasova. Ipak, Crvena zvezda je u poslednjih 20 minuta utakmice u Bodeu pokazala da itekako ume da igra fudbal, te da može napraviti ozbiljan problem rivalu. Baš u tim trenucima igre crveno-beli su postigli gol i imali još nekoliko prilika da se kući vrate sa remijem. Očigledno je neobičan, klizav i brz teren učinio svoje, pa je trener Vladan Milojević imao određenih taktičkih zamisli od kojih nije želeo da odustane. To je objasnio i na konferenciji, kada je istakao da nije želeo da upadne u zamku da se nadigrava sa rivalom koji se bolje snalazi na neobičnom veštaku. Nije želeo da mu se desi ono što se dogodilo Žozeu Murinju sa Romom pre dve godine, kada je u Norveškoj primio šest golova! U revanšu za sedam dana u Beogradu, Crvenoj zvezdi biće potrebna dva gola više od protivnika, kako bi ostvarila cilj, a to je plasman u Ligu šampiona. Možda je i najbolju definiciju onoga šta treba očekivati od fudbalera Crvene zvezde u Beogradu dao In Bom Hvan, posle utakmice u Bodeu. - Posle poraza ne treba da tražimo izgovore. Ne možemo biti srećni, ali zato moramo da budemo hrabriji kod kuće. Potrebna nam je pobeda od dva gola razlike. Siguran sam da uz pomoć naših navijača to možemo i da uradimo - rekao je Hvan, a onda samouvereno dodao: - Moraćemo u revanšu da se borimo kao 11 lavova!

foto: EPA/Mats Torbergsen

Jasno je fudbalerima Crvene zvezde da moraju biti mnogo bolji i odgovorniji, nego u prvom meču. Kvalitet nije sporan, ali ga treba dokazati na terenu. Ključna će biti sredina terena, ali i bokovi, jer baš tu treba zaustaviti potentnost Bodea koja kreće baš iz veznog reda i razvija se po krilima. Uz pomoć navijača, koji će ispuniti Marakanu do poslednjeg mesta, Crvena zvezda ima čemu da se nada. Naravno, duži i širi teren na prirodnoj travi ići će crveno-belima na ruku. Delije su posle utakmice okupili fudbalere na terenu, pružili im podršku i uz navijački poklič dali im vetar u leđa pred revanš u Beogradu. Biće to duel prsa u prsa dva rivala koja znaju da igraju fudbal, a mesta u Ligi šampiona ima samo za jedan tim. Statistika

Bode imao čak 714 uspešnih dodavanja Posed lopte u prvoj utakmici bio je apsolutno na strani Bodea 66 odsto, u odnosu na 34 procenta Crvene zvezde. Kada se pogleda statistika uspešnih pasova i ona je na strani prvaka Norveške, 714 u odnosu na 373. Revanš Crvena zvezda bi u revanšu trebalo da bude jača za golmana Omrija Glazera, a možda i štopera Vanju Drkušića. Izvesno je da će biti i određenih promena u startnih 11, u odnosu na prvi meč, jer će Zvezda sigurno igrati otvorenije i ofanzivnije. Izraelac je mnogo nedostajao prvaku Srbije na severu Norveške. - Toliko mi je teško što nisam bio uz svoj tim. Verujem u ove momke. Ne mogu da dočekan da se vratim - napisao je Glazer na društvenim mrežama.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Mimović: Možemo protiv Bodea

Strelac jedinog gola za Crvenu zvezdu Ognjen Mimović posle utakmice je opisao koliko je teško bilo igrati na veštačkom terenu.

- Igrao sam 30 minuta, a delovalo mi je kao da sam 70 proveo na terenu. Pokazali smo da možemo da igramo protiv njih. Posle meča Delije su nam rekle da damo sve od sebe u revanšu, da smo mi Zvezda i da moramo da prođemo dalje - bio je iskren Mimović.

01:59 Mimović: Navijači su nam poručili da smo mi Zvezda

Kurir sport/A.R.