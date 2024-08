MITROVIĆ POSLE POBEDE NAD PARTIZANOM U BEOGRADU: Nisu nas iznenadili ni malo

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Genta 0:1, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu konferencija.

Jedini gol na praznom stadionu u Humskoj, postigao je Omri Gandelman u 16. minutu.

Fudbaler Genta Stefan Mitrović je izneo utiske posle pobede.

“Hvala puno na čestitkama. Izuzetno sam zadovoljan kako smo izgledali večeras. Kao i Partizan i mi se nalazimo u tranzicionom periodu. Otišlo nam je par izuzetno važnih igrača. Pokazali smo karakter, izašli smo samouvereno i zasluženo pobedili”, rekao je Mitrović.

Koliko su vas šanse Partizana poremetile i iznenadile?

“Nisu nas iznenadili ni malo. Iako nemaju neke rezultate u Evropi u poslednje vreme. Znamo da su odlična ekipa, veliki klub. Imaju dobar individualni kvalitet. Znali smo da će biti teška utakmica. Dali smo gol iz prekida, dobro smo se pripremili za to i pobedili smo. Nosimo prednost u Gent, ništa nije gotovo. Očekuje nas druga i teška utakmica. Ne igramo prvenstvo za vikend imaćemo vremena da se pripremimo i damo sve od sebe da prođemo”.

Koliko je lepo igrati u Beogradu?

“Uvek mi je drago da igram u Beogradu, žao mi je što moja prodica i prijatelji nisu bili u prilici da dođu na stadion. Uvek mi je drago da dođem u moj grad. Ovde sam rođen i odrastao. Vazduh u Beogradu je najlepši.”

Kapitenska traka.

“Velika odgovornost. Kao stranac biti zamenik kapitena u ovakvom klubu je velika čast. Drago mi je što mogu da predstavljam Gent na ovom nivou. To je možda klub koji mi je najviše dao u karijeri. Drago mi je što sam se vratio. U nekom teškom periodu su mi izašli u susret. Potpisao sam dug ugovor, to je znak da me poštuju, dajem sve od sebe da im se odužim", zaključio je Mitrović.

(Kurir sport)