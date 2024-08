"NE INTERESUJE ME GDE SI, UĐI U GOLMANA, POJEDI LOPTU!" Stanojević grmeo posle poraza od Genta: Ne možeš da budeš pobednik ako...

Trener Partizana Aleksandar Stanojević istakao je posle poraza od Genta da veruje u uspeh, ali da neće biti lako doći do njega.

Crno-beli su izgubili rezultatom 1:0 u Humskoj u prvoj utakmici poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Nažalost, izgubili smo utakmicu koju nismo zaslužili da izgubimo po svemu prikazanom. Otvorili smo dobro meč sa dobrim šansama, posle toga smo imali šanse da rešimo, ali nismo uspeli. Falilo nam je nešto, malo više karaktera u poslednjih 30 metara da budemo konkretniji i damo gol. Normalno je da su igrači dali maksimum, dobro su odigrali, protiv dobrog protivnika", rekao je Stanojević.

Veruje da njegov tim može do uspeha.

"Druga utakmica nas čeka tamo, ozbiljan su protivnik, njihov stadion, navijači, ali s obzirom na šanse naravno da se nadamo. Nismo u situaciji da pretimo. Kao i protiv Lugana, gde ovde nismo imali neke šanse, ali smo uspeli da pobedimo u regularnom delu".

foto: Starsport©

Imao je tokom utakmice jednu burniju reakciju.

"Igrač kaže bio sam ovamo, mogu i ja da kažem da nisam bio ovde, moraš da si tamo, u prošlom mandatu smo imali veliki faktor, to su navijači, koji su bitan faktor, to je pucalo sa svih strana, uterali smo loptu u gol. Ne interesuje me gde si, uđi u golmana, mora neko da bude tu i da pojede loptu. Ta vrsta karaktera nam fali. Ne možeš da budeš pobednik i šampion ako nisi tu. To te čini pobednikom i šampionom. Ne mogu ipak da grešim dušu da stalno kritikujem, ali eto mislim da nam je to falilo".

Poručio je trener crno-belih i da ne voli odlaganje utakmica u domaćem prvenstvu.

"Ja sam protivnik toga. Ja se izvinjavam klubovima kojima smo odložili, jer se oni nisu spremali da igraju sreda - subota, mi smo imali problem jer smo imali 6-7 povređenih igrača posle veštačke trave u Luganu. Mi imamo 30 igrača, mi moramo da iznesemo to, ali opet se izvinjavam Radničkom, žao mi je zbog toga. Nisam za to, gledali smo interese kluba i viši interes, imamo pritisak da igramo Evropu i zajednički smo se dogovorili".

Još jednom je govorio o navijačima.

"To je suština. ne volim nikad poređenje da pravim, trenere, mene ranije, ali izletelo mi je, malo sam pod nekom energijom. Energija navijača je nešto što nas je prošli put uvelo u Ligu konferencija. nismo mogli, gubili smo protiv Sočija, izneli su nas sami. To nam fali. Ne znam da li bismo prošli, kroz ove šanse bi uneli i njih, sve bi uneli. Ali tako je ove godine se sve nešto mučimo u svim situacijama".

foto: Starsport

Biće teško u revanšu.

"Nadamo se, u Luganu nismo odustali. Biće još teže u Gentu. Mi napravimo situaciju da nije ništa posebno, jer dobro odradimo priču, ali moramo, ako sada osećamo šanse. Ja verujem lično, videli smo danas da možemo i verujem da možemo da uradimo nešto".

Partizan bi mogao da bude prvi klub koji bi ispao iz kvalifikacija za sva tri evropska takmičenja.

"Ne znam, imali smo izuzetno teške protivnike, nismo igrali protiv nekog iz Andore, ovo su lige koje su iz jačih liga od naše. Teško je, nisu naivni protivnici, ne gledamo tako. Prošli put smo prošli boljeg rivala, pa nismo tako apostrofirali".

O učinku Mateusa Saldanje.

"Za razliku od Lugana, gde je bio totalno bezopasan i dezorjentisan, sada je bio opasan, bio je u šansama i to je za mene dobra stvar, u Luganu je bio van svega. On ima izvanrednu završnicu, danas nije dao gol, ali ne mogu da mu zamerim, jer je makar bio u dve ozbiljne šanse i dve tri situacije. Nije bio loš, ne mogu da grešim dušu", zaključio je Stanojević.

