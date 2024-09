BORA ĐORĐEVIĆ KAO VELIKI ZVEZDAŠ PEVAO HIMNU PARTIZANA: Čuveni roker je tada uputio moćnu poruku Delijama i Grobarima

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u 72. godini.

Čuveni frontmen Riblje Čorbe bio je znan kao veliki navijač Crvene zvezde, ali je manje poznato da je učestvovao i u pravljenju himne Partizana.

U jednom intervjuu za Kurir, Bora je opisao taj period rekavši da mu je to mrlja u karijeri, ali je i uputio jaku poruku navijačima večitih rivala.

- Da, to mi je mrlja u karijeri. Kornelije Kovač je 1975. godine, radio pesmu i pozvao mnoge muzičare, da kao kolege to uradimo. Voleo bih da i danas tako sarađujemo, a ne da se pred svaki derbi i posle njega broje povređeni i mrtvi. Ne treba da se ubijamo, onda sve gubi smisao. Nekada smo zajedno išli na utakmice i posle njih na piće. Zadirkivanje je bilo jedino za šta smo znali. Želim, iskreno, da se to vrati. To bih voleo, zaključio je Bora Đorđević za Kurir.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:29 Bora Čorba o Slatinskoj Banji