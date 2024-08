"ZAMISLITE SE KADA VIDITE TOLIKI NOVAC, ALI..." Fudbalski heroj odbio basnoslovno bogatstvo za odlazak na istok, pa objasnio zašto

Odluka Paula Dibale da odbije nestvarnu ponudu iz Saudijske Arabije prijatno je iznenadila ljubitelje fudbala.

Al Kadsija je nudila trogodišnji ugovor Argentincu vredan 75.000.000 evra, ali je on odlučio da ostane u Romi.

"Svi pitaju za novac. Ali uzeo sam u obzir i druge stvari poput porodice, supruge, grada, tima, želim i da se vratim u reprezentaciju... Imam 30 godina, osećam se dobro. Iako vidim dosta kritika na račun mojih povreda, trudim se da se brinem o sebi", rekao je Dibala i dodao:

"Naravno, ne možete a da se ne zamislite kada vidite toliki novac, ali ima i mnogo drugih stvari koje treba razmotriti".

Dobio je i pitanje kako je reagovao njegov agent kada mu je saopštio da ne želi da prihvati ponudu sa istoka.

"To ništa ne menja za mog agenta. Čuo sam da neko kaže da će izgubiti mnogo novca, ali to nije tačno. Samo je želeo da budem zadovoljan svojim izborom. On nije samo agent, on je prijatelj i želeo je da budem srećan", rekao je Dibala.

Daleko od toga da aktuelni šampion sveta sa Argentinom ima malu platu u Rimu, prema određenim izvorima na godišnjem nivou zarađuje oko 7.000.000, ali to je suma koja ne može da se poredi sa onime što je ponuđeno iz Saudijske Arabije.

