"AKO SAM POSTAO BOLJI ČOVEK, TO JE ZBOG NJEGA!" Stanković prvo ostao bez Mihe, sada bez Eriksona, ovako je govorio o legendi

Svet fudbala se oprošta od Svena Gorana Eriksona koji je preminuo nakon borbe sa teškom bolešću.

Jedan od onih koji će po dobrom pamtiti čuvenog Šveđanina je trener Spartaka iz Moskve Dejan Stanković.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je počeo karijeru u Crvenoj zvezdi, a sa 20 godina je otišao u Italiju gde je proveo ostatak karijere.

Šest godina je igrao za Lacio gde je upoznao Eriksona, a zatim je devet godina proveo u Interu.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Vest da je Erikson bolestan pogodila je Stankovića.

"U Lacio sam došao sa 19 godina. Više puta sam izjavio - imao sam sreće što mi je prvi trener u Italiji, tako mladom, bio Sven Goran Erikson. On je dosta uticao na mnoge od nas koji smo postali treneri, pa i na mene. Eto, koristim njegov način ophođenja prema mladim igračima, jer ako sam postao bolji čovek to je zahvaljujući njemu... Od srca mu želim da ne odustane, da se bori i da zna da smo svi uz njega. Erikson mora biti ponosan što vidi osam ili devet igrača Lacija kako postaju treneri, mora da nas prati dugo. Teško je pričati o njegovoj bolesti, jer napustio nas je Siniša Mihajlović pre godinu i ova vest za Eriksona me vraća unazad, ali nadam se da Sven neće odustati", rekao je Stanković na početku godine.