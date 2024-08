ONIH 11 KOJI ISTRČE PROTIV BODEA, MORAĆE DA POGINU ZA GRB ZVEZDE: Ozbiljna poruka Filipa Stojkovića fudbalerima za duel u sredu

Veruju i nadaju se u Crvenoj zvezdi reprizi protiv Krasnodara 2017, kada su crveno-beli posle poraza iz prvog meča (2:3) nadoknadili minus i na dupke punoj Marakani slavili rezultatom 2:1 i plasirali su u grupnu fazu Lige Evrope posle punih deset godina.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Sada je protivnik kvalitetniji, ali na Marakani veruju u preokret, da će posle 1:2 u Norveškoj ponovo režirati podvig, eliminisati Bode Glimt i domoći se Lige šampiona, po četvrti put u klupskoj istoriji.

Filip Stojković bio je učesnik dvomeča sa Krasnodarom 2017. godine, za Kurir se prisetio tog meča i izneo očekivanja za duel u sredu, koji će odigrati Crvena zvezda i Bode Glimt.

Kako ste videli Zvezdu protiv Bodea na brzom terenu?

- Očekivao sam baš takvu utakmicu. Gledao sam Bode, znao sam o kakvom se protivniku radi, pogotovo na domaćem terenu i veštačkoj podlozi. NIsam se nadao porazu, ali imao sam neki loš osećaj u sebi... Na kraju bilo je 1:2, mada je moglo i gore. Bode Glimt je imao dosta šansi, opet i Zvezda se podigla u poslednjih 25 minuta, pokazala kvalitet, da je bilo više sreće možda je mogla i do remija. Ali, nema veze, po meni, izborili su dobar rezultat pred revanš - ocenio je Filip Stojković, fudbaler austrijskog Laska iz Linca.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Koliko može Zvezda u revanšu i šta im treba za potpuni trijumf?

- Gledajući Bode, oni igraju podjednako agresivno na domaćem i gostujućem terenu. Gledao sam utakmicu u Poljskoj protiv Jagijelonije. Biće to otvorena utakmica u Beogradu. Zvezda treba da od početka igra onako, kao u poslednjih 25 minuta u Norveškoj. Navijači će biti Zvezdin 12. igrač, to je sigurno, ali onih 11 momaka na terenu moraće da poginu za Zvezdin grb, ako žele u Ligu šampiona. Znam da će Marakana biti puna i sam sam zvao klub da obezbedim karte za prijatelje i rodbinu, velika je jagma i potražnja za kartama.

Ko vam se svideo od Zvezdinih igrača i ko bi mogao da donese prednost?

- Duarte mi je zapao za oko, baš je dobro odigrao kad je ušao. Zadavao je igračima Bodea dosta problema, kao i Milson koji je bio pravo osveženje. Opet, Hvan je bio najbolji, pravi lider, ima pas, zna kad treba da stane na loptu, kad da povuče ekipu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kako odgovoriti na brze i agresivne Norvežane?

- Zvezda mora biti agresivna od početka, ovo je finale u ovom delu sezone za igraće i klub. Liga šampiona je cilj, doneće klubu mnogo ako se plasiramo. Posebno mladim igračima. Ovo je izuzetna prilika, ne sme da se propusti. Imamo veliku šansu da uđemo u elitu i igramo novi format Lige šampiona.

Igrali ste protiv Krasnodara u Rusiji, možete li da se prisetite tio meča?

- Mi smo bili totalni autsajderi u tom dvomeču. Krasnodar je bio bogatiji, osetno se pojačao strancima i reprezentetivcima Rusije na startu sezone. A, mi smo se skupljali tokom celog leta. Opet, imali smo duh zajedništva i osećaj pripadnosti klubu. Zvezda nam je mnogo značila. Posle Šiljinog (Aleksandar Pešić op.a.) za 2:3 bili smo presrećni, a u avionu u povratku, atmosfera je bila kao da smo pobedili. Znali smo da ćemo pobediti u Beograd, 50 odsto je bilo do nas, 50 odsto do navijača. I danas se naježim kad se setim te utakmice, emocije su bile jake, posebno sa tribine. Nijedan meč posle nije imao takav naboj. Sada je drugačije.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Bili ste i učesnik istorijske utakmice protiv Salcburga.

- Kad god sa tadašnjom ekipom poredim Krasnodar i Salcburg, uvek ćemo svi reći da je veća emocija bila protiv Rusa, nego protiv Austrijanaca. Jeste nam Salcburg doneo Ligu šampiona, bio kruna naše generacije, upisao nas u istoriju kluba, ali preokret protiv Krasnodara bio je nešto posebno. To se doživljava jednom u životu.

Kolika je uloga trenera Vladana Milojevića? Iz 12 utakmica u kvalifikacijama uvek je izlazio kao pobednik.

- Velika je uloga Miloja, to pokazuju i potvrđuju brojke. I ja sam krenuo sa licencama, pratim rad... Trener je 60 odsto ekipe, ako on popakuje i namesti sve kako treba, onda neće biti problema u sredu. To je Miloje radio sa nama, vidim da to čini i sada. Posvećen je analizi, taktici... Zna šta je Zvezda, šta nosi trener, igrači, ali i navijači. Mislim da će Zvezdini fudbaleri biti spremni, jedva čekam utakmicu u sredu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Da li ste se čuli sa Vujadinom Savićem?

- Čujemo se svaki dan. Pričmo dosta, ali ne baš o utakmicama. Mene, kao i njega interesuje trenerski posao. Vujadin je već krenuo i drago mi je zbog njega. Vidim koliko je predan poslu. Često puta mu kažem, da je toliko bio posvećen kad je bio igrač, imao bi mnogo bolju karijeru. Ha, ha. ha...

Možete li da uporedite svoju generaciju iz Zvezde, sa ovom sada?

- Naša generacija imala je više Srba u ekipi. Od malih nogu smo znali šta je Zvezda i šta je tribina. Nas je to nosilo više, nego što to nosi današnje igrače Zvezde. Radio nas je adrenalin danima pred utakmicu. Siguran sam u to. Uvek su Srbi držali Zvezdinu svlačionicu. Tako je bilo tada, a znam da je i sada. Što se tiče kvaliteta, mogu slobodno da kažem, da ne bih imao problem da naša generacija igra ravnopravno protiv sadašnje. Opet, poštujem kvalitet ove generacije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kako vam se svideo Ognjen Mimović, koji igra na vašoj poziciji desnog beka?

- Momak koji stvarno dosta radi na sebi. Napreduje, to se vidi. Mlad je, sviđ mi se. Drago mi je što je dobio šansu da igra. Posebno u takvoj utakmici kakva je bila u Bodeu. Pokazao je više od Seola i to je bilo vidljivo. Dao je gol koji zlata vredi i može mnogo da znači u Beogradu. Moj savet je da što više radi, da se ne uspava i sigurno je da će imati lepu karijeru.

Bili ste Zvezdino dete. Kako gledate na sadašnje vreme i priliku koju klinci dobijaju u klubu?

- Drago mi je što je dosta Zvezdinih klinaca u prvom timu. Iz godine u godinu sve više. Opet, kvalitetan stranac je potreban, s obzirom na apetite kluba, posebno u Evropi. To je neminovno. Naša deca moraju da se bore, da veruju u sebe. Meni je drago kad vidim Zvezdino dete u prvoj ekipi, jer sam i sam ponikao u Zvezdinoj školi. Drago mi je da su prošle sezone eksplodirali Kosta Nedeljković i Jovan Mijatović. Pričao sam nedavno sa saigračem Bakulom (Branko Jovičić op.a.) kad smo mi bili u tim godinama tražili su iskusne, sad se okrenulo,traž se mladi. Ovo sa bonusima u našoj ligi, to je prava stvar. Sada imaju dva u ekipi. Ja bih podigao na tri i više jer je to dobro za srpski fudbal. Mali Mijatović da je ostao, mnogo bi značio Zvezdi. A, Kosta je neverovatan potencijal. Njega je uzela Aston Vila i to po minimalnoj ceni. Videćete kakav će to igrač biti. Nema takvih desnih bekova u svetu!

foto: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Kako je vama u klubu LASK, u Austriji?

- Počela je moja šesta godina kako sam u Austriji. Ulazim kao i Bakula u poslednju godinu ugovora. Pričao sam sa čelnicima o produžetku ugovora. Ima i nekih ponuda, videćemo. Liga je kvalitetna, sve pohvale. Meni ovde baš odgovara, stadioni, infrastruktura, sve je super. Ali možda je došlo vreme za promene - bio je zagonetan popularni Žule.

