RONALDO OSTAVIO SVET U NEVERICI: Portugalac otkrio u kom klubu planira da završi karijeru!

Slavni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo otvoreno je govorio o svojoj budućnosti.

Ronaldo je jasno stavio do znanja da još uvek želi da igra za reprezentaciju Porugala.

"Kada budem hteo da prestanem da igram za reprezentaciju to neću nikome reći. Niko neće znati ništa o tome. To će biti veoma spontano, ali moram jako dobro da razmislim kako bih bio spreman na to", rekao je Ronaldo i dodao da je spreman da pomogne svom timu u izazovima koji ih očekuju u narednom periodu.

Na pitanje da li jednog dana vidi sebe u ulozi trenera, Portugalac je odgovorio:

"Ne vidim se u budućnosti u ulozi trenera. Vidim sebe u nekim drugim stvarima, van fudbala, ali samo Bog zna šta budućnost nosi".

Otkrio je i u kom klubu će najverovatnije završiti svoju blistavu karijeru.

"Ne znam da li će to biti uskoro ili za dve, tri godine, ali verovatno ću karijeru završiti ovde u Al Nasru", rekao je Ronaldo.

Kurir sport/J.M.

