VIDEĆEMO U KOM ĆEMO SASTAVU IZAĆI! Vladan Milojević pred meč sezone otkrio da se Zvezda suočava sa pojedinim problemima!

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21 čas na Marakani igraju najvažniji meč dosadašnjeg toka sezone. Protivnik je Bode Glimt, a ulog - Liga šampiona.

Posle poraza u Norveškoj rezultatom 2:1, crveno-beli traže trijumf kako bi se i naredne sezone mušema elitnog evropskog fudbalskog takmičenja vijorila na Marakani.

Svoja očekivanja pred ovaj duel izneo je trener Zvezde, Vladan Milojević.

- Očekuje nas drugo poluvreme utakmice u plej-ofu za Ligu šampiona na našem stadionu. Dobro vam je poznat rezultat u prvoj utakmici. Sigurno jedna utakmica sa velikim značajem, posebno jer je ulog ulazak u Ligu šampiona. U prvoj utakmici je Bode bio da kažem bolji i pobedio je, kao što sam rekao posle te utakmice završeno je samo prvo poluvreme. Mislim da smo se za ovo vreme oporavili i malo došli do pojedinih igrača koji su se podigli fizički i imamo 90 minuta. Igramo protiv dobre ekipe, ali ovde nema loših, mogu reći o njima sve u superlativu. Imaju svoj sistem rada i igre i ne očekuje nas teška utakmica kao i u Norveškoj. Imamo još 24 sata da se spremimo, imamo pojedinih problema kod igrača, videćemo u kom sastavu ćemo izaći. Mi moramo da damo sve od sebe, igramo pred našim navijačima, biće skoro pun stadion, na nama je da probamo da odradimo ono što smo radili i da uradimo sve kako bismo došli do rezultata.

Zatim se prisutnima obratio i Uroš Spajić.

- Šef je manje,više sve rekao. Očekivanja su velika, znamo o kakvom protivniku se radi. Videli smo kako je bilo tamo, ali rekao sam i tada da to nije bio naš maksimum. Uz podršku navijača mislim da ćemo doći do rezultata koji nas vodi u grupnu fazu.

Milojević je potom govorio i o protivniku.

- Igramo protiv ekipe koja ima istog trenera od 2017. i igraju konstantno svake godine, imanju sistem, ne menjaju igrače. Jedan sistem koji je došao do toga da prikazuje to što prikazuje. Mi još nismo na maksimumu, nadam se da ćemo u svim aspektima biit bolji, naš koncept je drugaliji, dosta novih igrača koj isu došli. Ono što očekujemo je da oni igraju drugačije, a svaka ekipa ima svoje vrline i mane. Treba da iskoristimo mane i zaustavimo vrline, ne znam šta će kolega da spremi za utakmicu. Mi smo radili i imamo jasan plan i probaćemo da ga sprovedemo u delo.

Govorio je Spajić o zadacima koje očekuju njega i saigrače, te je istakao i kako nema razlike između domaćih i stranih fudbalera u Zvezdi.

- Svi smo jedan tim i stranci i domaći. Bilo je teško tamo, imali smo veća očekivanja... Tih par dana nije bio najsjajnije, ali dosta dobro smo se pripremili i nadam se da ćemo sutra videti bolju Zvezdu, mora tako da bismo pobedli. Svakako je tu naša uloga pozadi velika, lakše je ako ne primimo gol. Očekujemo trku i traniziciju, oni su hitra i agresivna ekipa i moramo da im odgovorimo na to. Želimo da ostvarimo dobar rezultat, to je svima jasno.

Zatim je trener Milojević rekao da su sve misli usmerene na naredni meč i da Zvezda želi u Ligu šampiona, a nije želeo da otkrije situaciju sa Omrijem Glazerom.

- Mi razmišljamo samo o utakmici, rekao sam da je veliki ulog igrati Ligu šampiona. Dosta toga je rečeno, to je veliko takmičenje, a plej-of vam daje mogućnost i za Ligu Evrope. Mi razmišljamo samo o utakmici sada, neko će da kaže da je ovo možda najbitnije utakmica. Mi smo skloni da kažemo kako je svaka utakmica za život ili smrt. Tražiću da budemo koncentirani, da navijači uživaju i daju vetar u leđa i neka bude po božjoj volji. Što se Glazera tiče, u šali sam rekao pre konferencije da ću da pogledam jedan sajt da vidim da li će on braniti pošto vi to dobro znate... Ja ću da ostavim za sutra odluku da li će Glazer igrati ili neće.

Govorio je Vladan Milojević i o potencijalnom uspehu ili neuspehu i posledicama, kao i pritisku.

- Ja se bavim ovim poslom od kada znam za sebe, igram od desete godine, imam 54 godine i ako nešto radim šutiram tu loptu. Ja gledam na stvari na jedan način, publika i novinari drugačije. Nikada ni za jedan klub nisam rekao bilo šta, niti volim da pravim prognoze. Mislim da u ovom trenutku mi živimo u drugačijem svetu, ima zlonamernosti u svemu tome. Sve ekipe su dobre na svoj način, svuda se igra fudbal. Ovde imate mnogo klubova koja igraju tri takmičenja, pre 20, 30 godina je bilo drugačije. Sada ćete videti da sve zemlje imaju dobre ekipe, budžete, sisteme... Ne postoji loša ekipa u plej-ofu, možda nešto može biti atraktivnije ili ne. Nama istorija ne dozvoljava da se plašimo ili bojimo, velika su očekvianja javnosti i pritisak, ali mi moramo da ispunimo snove navijača, zemlje, porodica. Da li ćemo uspeti ili ne videćemo. Mi smo Crvena zvezda.

Dotakao se i atmosfere, potencijalnih penala, ali i mišljenja pojedinaca da se ovakve utakmice rešavaju na samom početku.

- Šta reći o našoj atmosferi. Mislim da su naši navijači šampioni Evrope, da su generalno svaki put oni ti koji prirede nešto spektakularno. Uvek smo ponosni na njih, ne bih trošio mnogo reči. Mislim da svi koji su igrali znaju kakva je atmosfera, nama je privilegija što imamo takve navijače. Što se penala tiče, oni su jedan deo igre, ali vežbamo ih svaki dan na treningu, dok mišljenje pojedinaca ne bih komentarisao. Oni su eksperti, ja nisam, ja sam samo trener. Nešto sam pripremio, a oni verovatno znaju više.

Bode je za vikend slavio sa 6:0, ali Milojevića to nije uplašilo.

- Sigurno će njihov trener imati konferneciju, pa pitajte njega. Imaju dobar momentum, prvenstvo im je u piku, u dobroj su formi. Kod nas dižemo formu, napredujemo, imamo dosta igrača koji su novi, tu su i problemi sa povredama. Dajemo sve od sebe, a da li će oni nešto menjati u odnosu na meč u Norveškoj ne znamo.

Zvezda je odložila meč za vikend što se nije svidelo Vladanu Milojeviću.

- Mislim da je i u prošlosti Zvezda odlagala, ima i dosta drugih klubova koji su ispratili i odlagali. To nije problem, više vremena da pripremimo bitnu utakmicu, ovo je najbitnije, da budmeo koncentrisani i da radimo. Ako me pitate nisam za odlaganja, iskoristili smo pravo, ali mislim da nismo ništa loše uradili. Značilo nam je da imamo malo više vremena.

Ne smatra trener Zvezde da je tim Bodea potcenjen u prvom meču.

- Šta značiti potceniti i preceniti, spremali smo meč u skaldu sa naim mogućnostima. Ja sam to dosta puta pričao, nismo mi tu da pravimo predstavu i da imam pasamo navijače. Puno puta vas protivnik iznenadi ili ne. Ne bih se vraćao na tu utakmicu prvu.

Rekao je Uroš malopre, ekipa je fizički pripremljena, sigurno da bilo šta o čemu morate da razmišljate je upravo tu, fizičke sposobnosti.

