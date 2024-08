LEGENDARNI POLJAK OKAČIO RUKAVICE O KLIN: Vojčeh Ščensni objavio da završava karijeru

Poljski golman Vojčeh Ščensni (34) objavio je danas da je završio karijeru, nedugo po raskidanju ugovora sa italijanskim Juventusom.

"Dao sam ovoj igri sve što sam imao. Dao sam igri 18 godina mog života, svakog dana, bez izgovora. Danas, iako moje telo još uvek oseća da je spremno za izazove, moje srce više nije. Osećam da je sada vreme da svu svoju pažnju posvetim porodici", napisao je Ščensni na Instagramu.

Dodao je da je Vašavu, njegov rodni grad, napustio 2006. godine kako bi pojačao Arsenal sa jednom željom - da živi od fudbala.

"Nisam ni slutio da će to biti početak putovanja života. Nisam ni slutio da ću igrati za najveće klubove na svetu i nastupati za svoju zemlju 84 puta. Nisam ni slutio da ću, ne samo živeti od fudbala, već da će on postati moj život", naveo je on.

Ščensni je dodao i da svaka priča ima svoj kraj, ali da u životu svaki kraj ima i svoj novi početak, ali da će "vreme pokazati" šta će mu taj novi put doneti, ne navodeći šta bi to moglo da bude.

Golman Vojčeh Ščensni sporazumno je raskinuo ugovor sredinom avgusta sa fudbalskim klubom Juventus. Poljski 34-godišnji golman je tako posle sedam sezona napustio torinski klub.

Za crno-bele je odigrao 252 utakmice, od kojih 200 u Seriji A i postao sedmi strani fudbaler koji je odigrao najmanje 200 mečeva u italijanskoj elitnoj ligi.

On je u 100 utakmica sačuvao svoju mrežu, odbranio devet penala i imao 73 odsto uspešnih odbrana, po čemu je prvi u toj kategoriji u Seriji A otkako je došao u klub.

Ščensni je osvojio tri šampionske titule, tri Kupa i dva Super kupa Italije.

On je karijeru počeo u Legiji iz Varšave, a od 2006. do 2009. godine igrao je za omladinski tim Arsenala. Za prvi tim londonskog kluba branio je od 2009. do 2017. godine, uz pozajmice u Brentfordu i Romi, odakle je 2017. prešao u Juventus.

