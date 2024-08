PUNA MARAKANA ČEKA NORVEŽANE: Zvezda će imati strahovitu podršku, gosti stižu u pakao!

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 21.00 igraju revanš meč protiv Bodo Glimta, u plej-of rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, a po svemu sudeći će Norvežane sačekati puna Marakana.

Kako je pred meč sa Bodom poručio Svetozar Mijailović, predsednik crveno-belih, prodaja ulaznica ide odlično. Preostalo je još neoliko hiljada karata u prodaji, pa deluje da će Zvezdini igrači imati podršku pune Marakane u duelu sa norveškim prvakom.

"Prodaja ulaznica ide odlično, kao što smo i očekivali. Sever je već rasprodat, ostalo je za zapad i istok po hiljadu ulaznica u prodaji, dok za jug ima još oko pet hiljada slobodnih ulaznica. Zato još jednom pozivam zvezdaše da požure da kupe svoju ulaznicu, da napunimo Marakanu i podržimo našu ekipu u velikoj borbi za Ligu šampiona. Naš stadion mora biti ispunjen do poslednjeg mesta. Zajedno možemo sve, to smo mnogo puta do sada pokazali. Dodjite da jos jednom zajedno ispisemo istoriju Crvene zvezde."

Kurir sport