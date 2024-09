ŠOKANTNO OTKRIĆE IZ SRPSKOG FUDBALA! Tajna čuvana decenijama: Ovo šta se radi u reprezentaciji zaprepastiće sve...

Mnogo toga trulog nalazi se u srpskom fudbalu. A, po običaju sve počinje od - kompromisa.

Tako je i u ovom slučaju, a sve to otkrio je Mladen Krstajić koji je svojevremeno dao veliku ispovest za Kurir.

Počelo je s pričom oko njegovog selektorskog angažmana...

- Igrač, direktor, predsednik, selektor, sada trener. To znači, gleda me bog, a ne bežim od izazova. Jednom prilikom, jedan voditelj je rekao, kad sam preuzeo reprezentaciju, ludi Bosanac je prihvatio da bude selektor. A što da ne prihvatim? Nisam prihvatio da budem kardiolog, već selektor. Nisam imao iskustvo. Jok! A šta, Lampard je u Čelsiju imao iskustvo. Hajde, sad! Ceo život se bavim fudbalom. Šta znači selektor? Selektiram najbolje igrače, imam tim stručnjaka oko sebe i to je to - rekao je Krstajić.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Potom je objasio je veliki aspurd u srpskom fudbalu i otkrio dugo čuvanu tajnu:

- Javnost me je dočekala na nož. Takav sam po prirodi, možda zbog toga, jer ne znam da povučem ručnu. Da razjasnimo to u vezi s Muslinom, jer to mnogi vole da mi spočitavaju. Mene su doveli Kokeza i pokojni Bunjevčević, a ne Muslin! Da znate za ubuduće, u reprezentaciji. Kad dođe novi selektor, pomoćni moraju biti kompenzacija. Jedan iz Zvezde, drugi iz Partizana. Da imaš balans! Eto, da javnost sazna nešto što dosad nije znala. To je ono što nije normalno. Zamisli da u nemačkoj reprezentaciji bude jedan iz Bajerna, a drugi iz Dortmunda... Kod nas je drugačije - šokirao je sve Krstajić.

Kurir sport

Bonus video:

00:46 Srbija slavi zlato vaterpolista