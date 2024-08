ZVEZDAN TERZIĆ: Marakana pokazala moć, Zvezdi je mesto u Ligi šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde su se plasirali u ovosezonsku Ligu šampiona posle pobede nad Bode Glimtom, a ponosan zbog još jednog uspeha je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

- Čestitam fudbalerima, stručnom štabu, mojim saradnicima, navijačima, kao i svim zaposlenima u Crvenoj zvezdi na još jednom fantastičnom uspehu koji smo svi zajedno ostvarili. Ponovo je Marakana pokazala koliko je moćna i koliko je podrška navijača prevaga u našu korist. Bilo je ovo fantastično veče na Marakani, još jedno o kom će se dugo pričati i mislim da svi zvezdaši mogu da budu ponosni zbog aktuelnog trenutka u kom se naš klub nalazi. Ovo je pobeda i za srpski fudbal, drago mi je što ćemo ponovo predstavljati našu zemlju u Ligi šampiona. Pokazali smo da nam je tu mesto, uspeli da iz minusa u Norveškoj dođemo do pobede i plasmana. Potvrdilo se i sve ono što smo mi u klubu znali još kada smo sastavili ovu ekipu, a to je da je ovo tim pun sjajnih igrača sa fenomenalnim karakterom. Svakog dana je lepo biti zvezdaš, ali ove večeri je to za nijansu još lepše - uz osmeh će Terzić.

Kurir sport