OZBILJNA FARSA! Mitrović i Sergej odigrali svaki minut ove sezone za Al Hilal! Ovo je istina zbog čega su odbili Srbiju...

Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić odbili su da igraju za reprezentaciju Srbije na mečevima Lige nacija protiv Španije i Danske.

Oni su u FSS poslali obaveštenje da je razlog za to povreda, ali... Podatak koji otkriva istinu glasi: Njih dvojica su od 13. avgusta do 28. avugsta odigrala po četiri meča i to na svakom po 90 minuta za svoj klub.

U to uključujemo i 90 minuta koje su odigrali protekle večeri i gde nijednom nisu ni na jedan način pokazali da imaju bilo kakve probleme sa povredom. Dakle, istinu je potrebno potražiti na drugoj strani.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir je uveliko pisao posle EURO o sukobu nekolicine igrača sa Stojkovićem. Posle svih ovih dešavanja potpuno je jasno da je sve to što se dešavalo - istina.

Pojedini igrači su pričali između sebe da neće više da igraju za Srbiju dok je Stojković selektor, a ovakvim stvarima samo to potvrđuju...

Srbija počinje takmičenje u Ligi nacija protiv Španije u četvrtak, 5. septembra na stadionu “Rajko Mitić”, dok je sudar na Parkenu sa Danskom zakazan za 8. septembar.

Kurir sport

