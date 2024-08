ZORAN LAKOVIĆ O ŽREBU ZA LIGU ŠAMPIONA: Navijači Crvene zvezde će misliti da je bio hakerski napad

Liga šampiona od ove godine izgleda potpuno drugačije u odnosu što smo gledali poslednjih decenija.

Praktično, sve je izmenjeno u procesu žrebanja timova, pa i to da je sada u glavnoj ulozi kompjuter, a ne čovek.

Zoran Laković, direktor nacionalnih federacija u UEFA, rekao je za TV Arena da je priprema žreba dugo trajala.

- Dosta smo slušali, razgovarali na sastancima i neki zaključak je da je sve ispalo dobro. Novi početak, mnogo više utakmica. Biće zanimljivo, do poslednjeg kola, do poslednjeg minuta će biti interesantno. Po svim našim analizama mnogo toga se neće znati do poslednjeg zvižduka.

Laković je upitan, da li je bio moguć hakerski napad na superkompjuter koji je izvlačio imena rivala.

- Za sada jeste, navijači Zvezde će misliti da je bio hakerski upad, ali je bilo okej - našalio se Laković na račun toga što je Crvena zvezda dobila teške rivale.

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Ligi šampiona protiv Intera, Barselone, Benfike, Milana, Jang Bojsa, PSV Ajndhovena, Štutgarta i Monaka, određeno je danas žrebom u Monaku.

Crveno-beli će u Beogradu dočekati Barselonu, Benfiku, PSV Ajndhoven i Štutgart, dok će gostovati Interu, Milanu, Jang Bojsu i Monaku.

Plasman u osminu finala obezbediće osam najbolje plasiranih ekipa na grupnoj tabeli, a ekipe plasirane od devetog do 24. mesta takmičenje nastavljaju u šesnaestini finala.

Ekipe ispod 24. mesta završavaju takmičenje.

Takođe je naveo i da ovakav sistem donosi veće šanse klubovima da naprave rezultat.

- Da, mislim da da. Od 36 učesnika, ima četiri nova mesta. Zvezda i Dinamo iz regiona, imamo i ostale zemlje koje su konkurentne, mislim da pogotovo Centralna Evropa, Balkan, da možemo da budemo zadovoljni i da tražimo neku šansu - završio je Laković.

Kurir sport