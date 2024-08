ČARAPANSKI OPTIMIZAM PRED SUSRET SA ROMANTIČARIMA: Napredak dočekuje OFK Beograd na stadionu Kolubare u Lazarevcu!

Napredak je prethodne dve utakmice rešio u svoju korist, pa se nada osvajanju sva tri boda i na sledećoj protiv OFK Beograda, koja se igra večeras na stadionu Kolubare u Lazarevcu.

-Posle dve pobede, posebno posle one velike nad Vojvodinom, sada se lakše diše. Pričali smo već da je atmosfera u našoj svlačionici uvek dobra, igrači su sada sebi napravili jedan sjajan ugođaj, oni su i najzaslužniji za svaki uspeh, ali mene najviše interesuje atmosfera na treningu. Momci su izvanredno radili, imali smo vrhunsku radnu nedelju i sa puno optimizma i dobre nade čekamo sledeću utakmicu. OFK Beograd, po meni, van takozvanih velikih klubova, se najjače pojačao u ovom prelaznom roku. Radi se o jednoj iskusnoj i kvalitetnoj ekipi i sa puno respekta ulazimo u predstojeći duel. Ali, imamo i mi toliko toga da kažemo na terenu, želimo da dokažemo da prethodne pobede nisu samo jedan bljesak, već da je to ta ekipa o kojoj sam pričao na početku, i kad nije bilo rezultata, i kad su mnogi sumnjali. Ova ekipa ima karakter, ima moć, potencijal i to su pokazali, a ništa manje ne očekujem ni sutra, pa da odemo na pauzu u dobrom raspoloženju, kaže šef stručnog štaba Napretka Goran Stevanović.

Kapiten Nebojša Bastajić je povređen a u timu neće biti Marko Šarić, koji je suspendovan zbog nesportskog ponašanja na prošloj utakmci.

-Ne volim da pričam o problemima i za mene je ekipa koja je na terenu najbolja. Bastajić je bio u odličnoj formi, nadošao, kako mi treneri imamo običaj da kažemo, na nesreću – povredio se. Šarić je dao dva gola, doneo bod protiv IMT – a, protiv Vojvodine sva tri i time sve rekao. Nažalost, napravio je taj gest s kojim se ne ponosi niko od nas, ni on sam i bićemo bez njih dvojice, ali ponavljam – najbolji su oni koji idu na put, koji će istrčati na teren i siguran sam da će na najbolji način odgovoriti obavezama, ističe trener Stevanović.

Defanzivac Uroš Ignjatović je, u ime saigrača izrazio optimizam:

-OFK Beograd je veliki klub, svetle tradicije, ima danas dobru ekipu. Dobro smo ih skautirali, upoznati smo sa njihovom vrlinama, sa željom da ih neutrališemo, ali i manama, koje ćemo pokušati da iskoristimo. Uz dogovor iz svlačionice, uz veliku energiju i zalaganje na terenu, mislim da ćemo posle utakmice srećni i zadovoljni otići na pauzu.

