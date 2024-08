NESMOTRENOST DEKLANA RAJSA KOŠTALA ARSENAL POBEDE! Brajton stigao do boda u Londonu!

Fudbaleri Arsenala i Brajtona podelili su bodove u prvoj utakmici trećeg kola Premijer lige (1:1).

foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia

Tokom prvog poluvremena nismo mogli da vidimo puno od oba tima, a jedini pogodak desio se posle neočekivane kontre Arsenala u 38. minutu. Saka se sjajno snašao, upslio Haverca, a ovaj pogodio za 1:0.

Ključni detalj meča desio se u 49. minutu kada je Deklan Rajs na nesmotren način zaradio isključenje i odveo utakmicu u drugi smer.

Sve to iskoristio je Žoao Pedro koji je poravnao rezultat u 58. minutu, a do kraja meča oba tima su mogla da stignu do pobede. Ipak, promene rezultata nije bilo.

I Arsenalu i Brajtonu ovo je sedmi bod iz tri kola i pred ostale mečeve ove runde oni se nalaze na deobi prvog mesta Premijer lige.

BONUS VIDEO:

00:25 Fudbalska atmosfera na meču Lasla Đerea i Lorenca Sonega