STANOJEVIĆ PONOVO OŠTAR: Ne radim protiv kluba i egzistencije, spreman sam za kritike!

Fudbaleri Partizana dočekuju Vojvodinu u utakmici 7. kola Superlige Srbije.

Partizan je porazom u Gentu završio svoju evropsku priču ove sezone i u ne baš sjajnom raspoloženju dočekuje ovaj meč.

"Motiva ima, stvarno je suludo pričati o motivu. Teško je posle evropske utakmice i kad je dobar rezultat, a kamoli kad je loš. Vojvodina je ekipa koja ima izvanredne pojedince, svesni smo toga, ali mi smo Partizan. Ako nismo spremni da rešavamo te situacije, znači da nam fali karaktera. Dobar ispit za sve nas i da tačno vidimo pred pauzu gde smo i šta smo", rekao je Stanojević na konferenciji za medije.

Stanojević se osvrnuo i na raspoloženje unutar kluba. "Raspoloženje je nebitna stvar, bitno je da su profesionalani i motivisani na treningu. Da li su tužni ili nisu to je nebitno. Početak je sezone, godina traje 365 dana, tako da ne možemo sada da pričamo. Svesni smo gde smo, na treningu su svi bili maksimalni. Nisu raspoloženi, što je prirodno, ali su dobro odradili trening". Bilo je reči i rivalu, a za ekipu Vojvodine imao je samo pohvale. "Da ne komentarišem njih, znam da je izuzetno teško da se posle neuspeha u Evropi vratiš. Ne računam utakmicu sa IMT-om koja je bila svi znamo kakva. Teško je Vojvodini bilo, nisu uspeli da se vrate. Izuzetno su dobra ekipa, ispali su nesrećno iz Evrope i usledio je pad. Sigurno su u tri ekipe po kvalitetu, po mom mišljenu".

Stanojević je najavio promene. "To je nažalost tako, drugi klubovi nemaju problema. Teško je imati taj pritisak. Donosili su se novci i bodovi iz Evrope srpskom fudbalu. Mi smo jedan od klubova koji je učestvovao u tome u prošlosti. Ja moram da budem profesionalan. Najlakše mi je da precrtam sedam igrača, ali ja ne mogu da precrtam sedam igrača usred prelaznog roka i da ne koristim igrače koje imam na raspolaganju. Jednostavno moram da ih koristim da bi pokušali da naprave transfer da bi imali egzistenciju kluba. Ne radim protiv kluba i egzistencije, već želim da iskoristim svakog igrača. Mislim da ova ekipa ima veliki broj streanaca i teško je da izbalansirate tim. Sigurno ću napraviti određene rezove, ali svaki igrač ima ugovor. Slušali ste izjave da im je lepo u Beogradu i klubu i da nemaju nameru da idu, makar i ne igrali. Mislim da ima stranih igrača koji ne osećaju neke stvari. Pokušaćemo da napravimo ekipu kakvu želim. Treba mi vremena, a moramo da ispoštujemo kodekse i načine funkcionisanja. Imamo pauzu, moramo da se pregrupišemo i ispričamo o svemu i da vidimo šta i kako. Imamo još jednu utakmicu da pokušamo karakter, a kada se završi okrećemo novi list", objasnio je Stanojević.

Posle očajnih nastupa kvalifikacijama u kome crno-beli nisu uspeli da obezebde evropsku jesen, na meti kritika bili su i Stanojević i igrači. "Prva stvar, sve što ste rekli je tačno. Ja sam rekao šta sam imao i stojim iza toga. Posle poraza to zvuči kao alibi priča. Naravno da smo izloženi tome, vaše je pravo da nas kritikujete i hvalite, to je činjenica i uvek smo realni. Ono što sam ja pričao to je bilo pre, mislim da nije trenutak sada da tražim alibi. Rekao sam šta sam imao kad sam dolazio, jasno sam rekao šta klubu treba. Neću da pričam o tome iz razloga što trebam da snosim odgovornost za svoj deo posla. Rekao sam jasno i glasno unutar kluba, nema potrebe da pričam više, želim da radim svoj posao. Naša je odgovornost i moja kao trenera što se nismo plasirali u Evropi. Bili smo u situaciji da izbacimo dobar Gent, ne odličan kakav je bio. Mislim isto što sam mislio i pre, tako da bi sada ostao na mom delu odgvornosti koji je veliki. Spreman sam na kritike. Potrebno nam je vreme, znam da je teško. Nisam bio u ovakvoj situaciji u Partizanu sa disbalansom. Jedna teška situacija za sve nas, izborio sam se u rezultatski teškim situacijama, izboriću se i sada. Pokazao sam da se rezultatski uvek podignem, jer ne možete uvek pobeđujete. Siguran sam da ćemo biti na pravom putu", kaže Stanojević.

