DETALJI HVANOVOG TRANSFERA U FEJENORD: Nije postojao promil šanse da ga Zvezda zadrži, ali će zbog jednog poteza ostati upamćen!

Crvena zvezda i In Bom Hvan su završili jednogodišnju saradnju. Fudbaler iz Južne Koreje prihvatio je ponudu Fejenorda i prema ranije utvrđenom dogovoru rešio da napusti Marakanu.

Prema saznanjima Kurira, In Bom Hvan bio je vrlo korektan prema FK Crvena zvezda. Džentlmenski dogovor od prošle sezone, kada je In Bom Hvan stigao na Marakanu iz Olimpijakosa za 5,5 miliona evra nalago je da on, i pored trogodišnjeg ugovora može da napusti klub uz izlaznu klauzulu od 7.000.000 evra.

Posle utakmice sa Bodo Glimtom, kada je Kurir pitao In Bom Hvana da li ostaje u Crvenoj zvezdi, on je dao nemušt odgovor. Već tada je bilo jasno da ozbiljno razmišlja o odlasku. Prethodnih dana rukovodstvo Crvene zvezde na čelu sa Zvezdanom Terzićem i Markom Marinom intenzivno je pregovaralo sa Hvanom i njegovim agentom. Nudila je Crvena zvezda novi ugovor, znatno povećanje plate od 1.200.000 evra koliko je Hvan imao na Marakani, nove bonuse... Međutim, Hvan je bio izričit, zahvalio se na ponudama i rekao da je njegova odluka konačna i da nema šanse da je promeni.

- Hvan je rešio da ode. Nije bilo ni promil šanse da ga zadržimo. Sve smo pokušali što je bilo do nas. Rekao nam je da je još prošle godine tako odlučio - rečeno je Kuriru iz Crvene zvezde.

Međutim, In Bom Hvan je poželeo da ide u Holandiju. Prva ponuda Fejenorda glasila je koliko i otkupna klauzula 7.000.000 evra, ali je sam Hvan intervenisao i tražio da obeštećenje bude 8.000.000 evra, što su na kraju Holanđani prihvatili. Time je Korejac pokazao izuzetnu korektnost, ali i emociju prema Crvenoj zvezdi koju je stekao u ovih godinu dana provedenih na Marakani.

