SPREMA SE BOMBA NA MARAKANI! Hvan odlazi, ali stiže brutalno pojačanje! Bivši as Milana oblači dres Zvezde!

Crvena zvezda ostala je bez In Bom Hvana nakon što je klub ušao u Ligu šampiona. Fudbaler iz Južne Koreje odlučio je da karijeru nastavi u Holandiji.

Šokantna odluka In Bom Hvana prvog dana septembra nije zatekla čelnike Crvene zvezde. Iako su se nadali da će najbolji fudbaler ostati na Marakani do januara, rukovodstvo prvaka Srbije bilo je spremno na ovakav potez Korejca. Još pre nekoliko nedelja uspostavljen je kontakt sa fudbalerima koji bi u dresu Crvene zvezde mogli da zamene In Bom Hvana.

Izbor je pao na Radeta Krunića, nekadašnjeg fudbalera Milana, sada člana Fenerbahčea. Fudbaler je dao pristanak za dolazak u Beograd, a sada ostaje samo da čelnici srpskog i turskog giganta dogovore uslove jednogodišnje pozajmice.

Rade Krunić (31) nije standardan u Fenerbahčeu, igra veoma malo kod trenera Žozea Murinja i želi transfer. Deluje da će Crvena zvezda kompletirati ovaj transfer u narednim danima. Tako je i potvrđeno Kuriru iz vrha kluba.

- Radimo na dolasku Radeta Krunića! Planiramo i još jedno krilo koje ima brzinu za Ligu šampiona - rečeno je našem portalu.

Rade Krunić tiha je patnja čelnika Crvene zvezde, posebno generalnog direktora Zvezdana Terzića. Još dok je igrao za Donji Srem iz Pećinaca i Borac iz Čačka, momak iz Foče zapao je za oko Crvenoj zvezdi. Želeli su ga tadašnji trener Nenad Lalatović i Zvezdan Terzić, ali klub pre deset godina nije imao 400.000 evra koliko je iznosilo obeštećenje. Posle toga, Rade Krunić je otišao u Italiju, gde je u dresu Empolija, a kasnije i Milana napravio impozantnu karijeru.

