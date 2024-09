UŽIVO! PARTIZAN - VOJVODINA: Jovanović čudotvorac na golu crno-belih! Domaćin bez šansi za 45 minuta

PARTIZAN - VOJVODINA 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

42. minut - Jovanović ponovo spasio crno-bele

Au, šta sve brani Jovanović. Seri je zalomio odbranu Partizana, šutirao sa ivice šesnaesterca, ali je Jovanović sprečio pogodak.

33. minut - Pokušaj gostiju sa velike udaljenosti

Poletanović je šutirao sa preko 30 metara, Jovanović je na mestu.

19. minut - Zahid izblokiran

Jedna od retkih dobrih akcija domaćeg tima, Zahid je od Đorđa Jovanovića dobio loptu na 7-8 metara od gola, ali je izblokiran.

15. minut - Ređaju se šanse Novosađana

Vukan Savićević je propustio veliku šansu, naleteo je na centaršut i sa 4-5 metara iskosa sa desne strane prebacio gol.

14. minut - Nova odbrana Jovanovića

Treći put golman spasava Partizan. Ovog Puta je Seri šutirao.

10. minut - Treći žuti karton za deset minuta

Vukašin Đuršević je zaradio javnu opomenu.

9. minut - Ogromna prilika za Vojvodinu

Crveno-beli su imali stopostotnu priliku, ali je Jovanović odbranio šuteve Radulovića i Savićevića. Radulović je izašao 1 na 1 sa Jovanovićem koji je odbranio šut, lopta se odbila do Savićevića, ali je i drugi put intervenisao golman crno-belih.

3. minut - Nervozan start, još jedan žuti karton

Stefan Kovač je prvi zapisani fudbaler Partizana.

2. minut - Prvi žuti karton na meču

Seid Korać iz Vojvodine je prvi zapisani u beležnici sudije Milanovića.

Partizan bez Stanojevića

Partizan će u ovoj utakmici nastupiti bez trenera Aleksandra Stanojevića, koji je isključen u prošlom kolu. Njega menja pomoćnik Branko Vukašinović.

Filipović menja Markovića

Partizan je ostao bez dosadašnjeg kapitena Svetozara Markovića, pa je na njegovo mesto uskočio Aleksandar Filipović.

Ujedno, kapitensku traku je preuzeo golman Aleksandar Jovanović.

U timu nema Saldanje, Severine, De Medine...

Vojvodina sa novim trenerom

Božidar Bandović je platio ceh lošim igrama u Evropi i prvenstvu Srbije, pa ga je zamenio Miloš Veselinović.

Neslavna evropska odiseja

Obe ekipe su već u periodu kupanja završile učešće u Evropi. Partizan je izgubio sva tri kruga kvalifikacija, od Dinama iz Kijeva, Lugana i Genta. Vojvodina je posle Ajaksa, izgubila i od Maribora, pa je smenila trenera Božidara Bandovića.

PARTIZAN - VOJVODINA Stadion Partizana Sudija: Miloš Milanović PARTIZAN: A. Jovanović - Đurđević, Filipović, Mujakić, Jurčević - Arijaga, Kovač - Kalulu, Zahid, Zubairu - Đ. Jovanović. Trener: Aleksandar Stanojević (Branko Vukašinović). VOJVODINA: Rosić - Butean, Crnomarković, Korać, Baros - Savićević, Petrović - Poletanović, Radulović, Seri Zadi - Veličković. Trener: Miloš Veselinović.

Fudbaleri Partizana i Vojvodine pokušaće u derbiju 7. kola Super lige Srbije da izleče evropske rane.

Rana eliminacija svakako nije bila nešto što su planirali beogradski crno-beli i novosadski crveno-beli.

Ovaj duel dolazi u nezgodnom trenutku za oba tima, ali činjenica da su tri boda više nego neophodna i jednima i drugima garantuje nam da ćemo gledati odličnu utakmicu.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone odigrao četiri prvenstvena susreta ostvarivši tri pobede, uz jedan remi, pa sa 10 bodova na svom kontu i uz dve neodigrane utakmice uoči ovog kola zauzima 2. mesto na tabeli. Savladali su ekipe Napretka (0:1), Jedinstva (0:4) i Železničara (2:0), dok su podelili bodove sa ekipom IMT-a (0:0). U prethodna dva kola su bili slobodni, nakon odlaganja mečeva zbog evropskih obaveza.

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da je ovo dobar test da se pred reprezentativnu pauzu vidi ko je spreman da se upusti u borbu i pokaže profesionalnost i posvećenost:

"Suludo je pričati o motivu, ali jeste teško igrati posle evropske utakmice, bez obzira da li je u pitanju bila pobeda ili poraz. Vojvodina se odlično pojačala, mada i oni imaju određene probleme. Međutim, mi smo Partizan i ako nismo spremni na sve ove situacije, onda nam fali karaktera. To treba sutra da se pokaže, kao i koliko smo sposobni da se izborimo. Dobar ispit za nas, da vidimo pred pauzu gde smo i ko je spreman da se upusti u borbu. Raspoloženje je nebitno, bitno je da je igrač profesionalan, motivisan. Igrači su to bili, a da li su tužni ili ne, nije nam bitno. Ne interesuje me ništa osim da oni treniraju maksimalno posvećeno. Neumesno je da komentarišem protivnika. Nisu uspeli da se vrate posle neuspeha u Evropi, mi jesmo, ne računajući utakmicu sa IMT-om koja je bila znamo kakva. Izuzetno su dobra ekipa, igrali su u protiv Ajaksa i Maribora odličan fudbal, ispali nesrećno, i tada je usledio njihov pad. Sigurno su u top tri ekipa po kvalitetu u ligi."

Gosti su tokom aktuelne sezone odigrali pet prvenstvenih susreta ostvarivši samo jednu pobedu, uz jedan remi i tri poraza, pa sa 4 boda na svom kontu i uz jednu neodigranu utakmicu uoči ovog kola zauzimaju 14. mesto na tabeli. Savladali su ekipu Tekstilca (1:3), nerešeno odigrali sa ekipom Radničkog 1923 (2:2), dok su poraze pretrpeli u duelima sa ekipama Čukaričkog (3:1), TSC-a (1:3) i u prethodnom kolu Napretka (1:2).

Vršilac dužnosti šefa stručnog štaba novosadskog tima Nemanja Krtolica najavljuje maksimalno zalaganje u duelu sa Partizanom i veruje da će to dati rezultat:

"Želim da kažem bez bilo kakve malicioznosti da mi je čast što ću u nedelju predvoditi Vojvodinu na utakmici sa Partizanom. Neke stvari smo analizirali u ova četiri dana i probaćemo da popravimo do utakmice sa crno-belima. Najviše smo radili na karakteru, prvo ja na svom, pa onda na karakteru igrača. Ne toliko o svojoj reputaciji i reputaciji igrača, jer je karakter ono što vas definiše u životu, a reputacija ono što drugi misle o vama. Učinićemo sve u svojoj moći da pobedimo Partizan, u ovom momentu ne možemo da obećamo ništa više od toga da ćemo dati svoj maksimum. Kolike su šanse da pobedimo – 100%, 50% ili 1%, znači da postoje, sa takvim stavom moramo da izađemo na teren. Mi moramo da pokažemo ovom gradu i navijačima, da za dve nedelje kada se vratimo na Karađorđe, neko mora da dođe da kupi kartu da nas gleda. Imali smo četiri dana da treniramo, moramo svakim danom da napredujemo i da radimo na sebi. Ja se nadam da će to u nedelju svi videti. Verovatno je da ćemo imati problema, nakon odlaska Mihaila Ivanovića, ali ovo je prilika da mu poželimo sreću u novom klubu. On je dobar primer za mlade igrače, da rad pobeđuje talenat samo onda kada talenat ne radi dovoljno. Mi imamo bonuse koje imamo, oni su najbolje što imamo i ne sumnjam da će pružiti svoj maksimum da pomognu ekipi."

Kurir sport