(UŽIVO) PIKSI SE OBRAĆA NACIJI: Zamislite da stavim Kostića i Radonjića na spisak, a oni nemaju klub?! Imaju, a kao da nemaju!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održaće konferenciju za medije pred mečeve Lige nacija protiv Španije i Danske (ponedeljak, 10.00), a sva dešavanja sa ovog događaja možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.

UŽIVO KONFERENCIJA:

O nepoverenju naroda u reprezentaciji i stvaranju novog nacionalnog tima

- Trenerski posao nije nimalo lak. Nije mi bilo lako ni 2021. godine posle jednog i po treninga da napravim ekipu, ali verujem u to što radim. Bio bi veliki problem u vama da ste zadovoljni onim što ste videli u Nemačkoj. Ja ne bežim od kritike, ali na meni je da vratim poverenje. To ćemo uraditi tako što ćemo pobeđivati. Neće biti lako, ali ja ne odustajem i ne predajem se.

Ja sam uradio ono što sam obećao. Rekao sam da će biti dosta promena u timu i da će doći do osvežavanja ekipe. Liga nacija je odlična prilika za to da vidimo šta možemo da očekujemo u martu kad dođu kvalifikacije za SP. Niko nije precrtan i otpisan to nikada nisam rekao. Svima su vrata otvorena. Ne mogu staviti Kostića na spisak kada nema klub. Ima ga ali kao da ga nema. Ista je situacija sa Radonjićem. Zamislite da stavim tu vrstu igrača na spisak. Gledao sam Zvezdu protiv Bodea i da spisak nije predat ranije i Mimović bi bio na spisku. Ja ne radim po naređenju, meni niko ne može da naredi bilo šta. Da ponovim - nikom vrata nisu zatvorena i niko nije otpisan ne daj Bože.

Uvodno izlaganje selektora Stojkovića

- Dobro jutro, pre nego što počnemo sa pitanjima da se vratimo na Euro i rezultatski neuspeh koji smo imali. Mi smo odgovorni ljudi i napravili smo duboku analizu. Od svakog detalja do najmanje sitnice šta je prouzrokovalo neuspeh. Cilj je bio kvalifikacija u narednu rundu a do toga nije došlo. Ja sam neko ko nikada nije kritikovao igrače niti ću to činiti. Uvek sam ih motivisao i tako će biti. Sa druge strane, u nekim segmentima igre pokazali smo napredak, a u drugim nismo bili na nivou za Euro. U okolnostima u kojima radimo i ambijentu u kome smo, sam plasman na Euro je veliki uspeh. Naravno da želimo da budemo uspešni i bolji. Odgovornost preuzimam na sebe, najodgovorniji sam. Uspeh koji smo napravili, zasluge pripadaju igračima. Oni su bili ti, ali sam ih ja stavio na spisak. Bio sam u pravu kada sam te odluke donosio. Od mog dolaska 2021. godine bio sam neko ko je želeo da promeni neke stvari i mislim da sam u tome uspeo. Napravljena je ekipa s pobedničkim karakterom, radili smo u takvom ambijentu. Fali nam nešto da napravimo iskorak, a šta je to moramo da pronađemo. Greške je bilo kod svih, ali postoje da bi se ispravljale. Raditi u fudbalu podrazumeva da greške morate da uvidite, budete svesni kakve su one i da ih rešite. Ja prihvatam kritike, prihvatam konstruktivne kritike i ne bežim od toga. Ali, između toga da bude vređan ili da vređam, ja biram ovo prvo. Karakter mi ne dozvoljava da to radim. Činim sve što je u mojoj moći da naš reprezentativni fudbal štitim i podržavam u svim akcijama i zemlju predstavljam na najbolji mogući način. Odgovornost za neuspehe pripada meni, sve što imate možete mene da pitate, a ja ću dati odgovor. Ne zaboravite u kakvom su stanju FSS i reprezentacija bili kada sam došao. Bio je težak izazov, ali verovao sam da možemo da uspemo i uspeli smo. Razočaran sam jer nismo uspeli da napravimo mali korak i prođemo grupu. Mislim da svi moramo da imamo vrstu realnosti u sebi jer ako odigrate sa Danskom 0:0 i to se predstavi kao debakl i katastrofa... A Danska je jedna dobra ekipa! Falio nam je taj gol da napravimo iskorak. Da ne pominjem sudijske greške, gol Jovića koji je poništen.

Posle Eura vratio sam se s ekipom, spremao sam izveštaj koji je prezentiran na kako ste rekli samo osam strana. Ali to je bila kratka verzija. Izveštaj i elaborat na 50 strana stoji u našoj arhivi. Nema potrebe terati ljude da čitaju Rat i mir. Čisto radi pojašnjenja toga kako je samo na osam strana.

Od dolaska imam poštovanje prema svima i tako ću se uvek ponašati. Snosim odgovornost najveću i ja sam je prihvatio. Prihvatam da sam jedini krivac za rezultatski neuspeh, ali nije to tako crno bilo. Srbija je posle 24 godine došla u krem evropskog fudbala. Krivo mi je bilo zbog ljudi u Srbiji koji su očekivali pobede, ali biće dana kada ćemo se odužiti i vratiti za fantastičnu podršku.

Nekada kada se nasmejem i neko to protumači kao neozbiljnost meni je teško. Nego se ljudi utrkuju da izgovore reči koje nisu primerene i na mestu. Ali kao što sam rekao biram da budem vređan, a ne da vređam.

Ne bi trebalo da me ljudi prave nečim što ja nisam. Ali to je stvar vaspitanja i frustracije... Ja sam isti kao što sam bio i pre godinu dana i neću se promeniti.

UOČI KONFERENCIJE:

Prvi izazovi fudbalske reprezentacije Srbije posle neuspeha na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj i eliminacije u grupnoj fazi, biće oni u Ligi nacija. Protivnici su nikad teži - šampion Evrope Španija (5. septembar, 20.45, Beograd) i Danske (8. septambar, 18.00, Kopenhagen) i videćemo kako će Piksijeva četa odraditi ove zadatke.

Velikih problema sa sastavom tima imao je Dragan Stojković Piksi. Neki fudbaleri poput Dušana Tadića završili su sa reprezentacijom, dok su neki, kao na primer Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić, otkazali i pored poziva.

Spisak Srbije za naredne mečeve izgleda ovako:

Golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Aleksandar Jovanović (Partizan), Marko Ilić (Crvena zvezda), Đorđe Petrović (Čelsi).

Odbrana: Kosta Nedeljković (Aston Vila), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Verder Bremen), Srđan Babić (Spartak Moskva), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Aleksa Terzić (Salcburg).

Sredina: Andrija Živković (PAOK), Saša Lukić (Fulam), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Kristijan Belić (AZ), Milan Aleksić (Radnički Kragujevac), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Stefan Mitrović (Verona), Lazar Samardžić (Atalanta), Veljko Birmančević (Sparta Prag).

Napad: Petar Ratkov (RB Salcburg), Luka Jović (Milan), Mihailo Ivanović (Milvol).

