ZAŠTO SU MITROVIĆ, SERGEJ I VLAHOVIĆ ODBILI SRBIJU? Piksi šokirao odgovorom: Pitajte njih...

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi danas je održao konferenciju za medije pred mečeve Lige nacija protiv Španije i Danske.

Velikih problema sa sastavom tima imao je Dragan Stojković Piksi. Neki fudbaleri poput Dušana Tadića završili su sa reprezentacijom, dok su neki, kao na primer Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić, otkazali i pored poziva.

O njihovim otkazima govorio je selektor Piksi na današnjoj konferenciji.

- Ono što mogu da kažem za javnost to je ono što sam već rekao. Ja sam obavio razgovore sa njima. Da pomenem Vanju, mnogi su rekli da je šok što ga nema na spisku. Ja sam razgovarao 18. avgusta sa njim kada mi je rekao da ima problem sa kukom, i da misli da je dobar tajming da ovu reprezentativnu pauzu iskoristi da se oporavi. Ja sam rekao u redu, prihvatam i to je to. Dobili smo izveštaj lekara. Naš doktor je svaki dan u kontaktu sa doktorima svih klubova za koje igrači igraju. On uvek meni daje izveštaje. Što se tiče Mitrovića, isto smo razgovoarali, požalio mi se na bol u zadnjoj loži, to je mislim bio 24. avgust. Što se njega tiče, ima bol u predelu zadnje lože - rekao je Piksi pa se osvrnuo na Sergeja:

- Što se Sergeja tiče, on mi je rekao da prima injekcije u predelu leđa. Nemam ništa da dodam mimo onoga što sam rekao, ja verujem igračima šta mi kažu. Što se tiče vlahovića, porodični problemi su u pitanju. Niti ulazim niti ću ikada ulaziti u privatne stvari igrača i njihove živote, to je bilo objašnjenje. Ako imate neke druge informacije, ja bih vam bio zahvalan da mi kažete. Ja sam sa svoje strane uradio šta se očekuje. Objašnjenje je takvo kakvo ste pročitali pre neki dan, sve što vas interesuje pitajte njih a ja moram da im verujem. Ja prenosim šta mi je rečeno. Nigde nisam pročitao da neko ne želi i neće da igra. Niko od igrača to nije rekao. Naravno da će biti spekulacija, kako igra za klub, a ne za reprezentaciju. To pitajte njih. Ja sam sa svoje strane uradio ono što se očekuje, stavio ih na spisak, poslati su pozivi. Sve ostalo je objašnjeno, nemam šta da dodam - dodao je selektor Srbije.

