DA LI PIKSI VOLI DA POPIJE KOJU ČAŠICU? Selektor priznao pred celom Srbijom: Žele da me naprave alkoholičarem, to je neka vrsta...

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, danas se obratio novinarima pred mečeve Lige nacija protiv Španije i Danske.

Govorio je Piksi o brojnim temama, a u jednom momentu je upitan da li se Vanja Milinković Savić potukao sa navijačem u Nemačkoj, o čemu se intenzivno pisalo po završetku Evropskog prvenstva.

Tada se selektor naše reprezentacije dotakao i alkohola, i kako kaže, on nije pobornik toga.

- Igrači moraju da vode računa, da gledaju kada idu, gde idu. Ipak nosimo neku odgovornost, kao što ja moram da pazim šta ću reći, iako neko hoće da me napravi alkoholičarem, što je apsurd, ja tu vrstu izražavanja ne mogu da razumem uz svo nezadovoljstvo i frustraciju. Ja nisam pristalica alkohola, ja ga ne konzumiram, ali nemam protiv pored ljudi koje to rade. To je neka vrsta zadovoljstva, ne treba da mi se kače karakteristike sa kojima nemam veze. Nije bilo tuče ili nečega što je ružno! - rekao je Stojković.

Kurir sport

Bonus video:

00:28 Piksi izašao ispred hotela