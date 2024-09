PIKSI ŠOKIRAO! NIJE SAMO TADIĆ, JOŠ JEDAN FUDBALER JE REKAO ZBOGOM REPREZENTACIJI: Fokusiran je na klupski fudbal i karijeru...

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi održao je danas konferenciju za medije pred mečeve Lige nacija protiv Španije i Danske, a sva dešavanja sa ovog događaja mogli ste pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs.

Govorio je selektor o brojnim temama, a između ostalog prokomentarisao je odluku Dušana Tadića da stavi tačku na reprezentativnu karijeru.ž

- Ja sam odmah po njegovoj izjavi da se oprašta od reprezentaciji dao svoju izjavu i ta izjava stoji. Da li bih ga zvao ili ne, to je retoričko pitanje... O bivšima sve najbolje! Ako je neko rekao tako svaku odluku igrača moram da poštujem. Želi da se posveti klubu i klupskim obavezama... Razgovarao sam sa Lazovićem iz Verone on mi je isto rekao da je fokusiran na klupski fudbal i karijeru. Lazović je skoro tri godine bio tu, u nekim mečevima nije bio. Stalno je imao neke povrede dovoljne da ne igra... Zato nisam želeo da ide na Euro. Ništa lično. Pre 15ak dana mi je saopštio odluku da je motivisan na klupsku karijeru, da će za dve godine imati 34, 35, ne vidi sebe na Mundijalu i tako dalje... Poštujem to mišljenje!

foto: Profimedia/Marko Metlas / imago sportfotodienst/

Piksi nije otkrio ko će biti novi kapiten Orlova.

- Igrači imaju napredak u karijerama. Pogledajte, to su sve defanzivci Pavlović, Milenković, Rajković... Za kapitena imam neku ideju u glavi, moram sa igračima da razgovaram, da li su spremni ili ne. Nositi traku predstavlja odgovornost, ali je bitnije kako tim deluje. Ja sam isto igrao i kada sam bio kapiten i kada nisam. Imamo igrače koji sada nisu tu, da li će biti videćemo u narednom periodu. Fokusirani smo na igrače koji su tu i daćemo im podršku.

