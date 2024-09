HRVAT BEZ DLAKE NA JEZIKU OPLEO PO "SVOJIMA": "Teže je gledati hrvatski fudbal nego kopati vinograd"

Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac, a sada analitičar Joško Jeličić poznat je kao neko ko je bez dlake na jeziku.

Njegove izjave su malo je reći nepromišljene, uvredio je reprezentativce mnogih zemalja (uključujući i Srbiju) komentarišući utakmiceEvropskog prvenstva, a ovaj put je udario na svoje.

On je gostujući u emisiji "Studio HNL" na "MaxSportu", analizirao utakmice poslednjeg kola HNL šampionata.

- Drago mi je da je Hajduk pobedio s obzirom na situaciju oko kluba u poslednje vrijeme. Gatuzo je nakon utakmice rekao da je to bila utakmica na visokom nivou, ali ne bih to tako nazvao. Prvo poluvreme kao da su igrali Stobreč i Omiš. U drugom poluvremenu je to bilo bolje. Hajduk ide na 'Maksimir' bez poraza, sa pobedom protiv Osijeka. Došao je Stipe Biuk, ušao je i Sigur, ali Hajdukovi navijači ne mogu da računaju na neku lepotu s obzirom na kadar, rekao je Jeličić i dodao:

foto: Printscreen

- Drago mi je da je Hajduk zabranio komentarisanje jer igrači poput Kalika nisu zaslužili te kritike. Ne igra na svojoj poziciji, trudi se, krpa pozicije… Pukštas isto igra desetku, puno je tu problema. Prpić i Elez su igrali prvi put zajedno, a Osijek nije stvorio šansu. Defanzivna stabilnost Hajduka bez obzira na katastrofalni Osijek je za pohvalu.

Osim Livaje i Varaždina, koji je igrao odličnu utakmicu na onoj njivi u Kranjčevićevoj, ovog vikenda je teže bilo gledati hrvatski fudbal nego kopati vinograd. Marko mi je vratio onaj romantični deo fudbala kroz sve što je pokazao protiv Osijeka. Veseli me i njegov govor tela i ponašanje. Znao je nekad da pokaže nervozu i prema saigračima, ali ovo je jedan drugi Marko Livaja. Nadam se da me neće demantovati na 'Maksimiru' i budućim utakmicama. Ta njegova igračka klasa, situacijska inteligencija, snaga tela su na neverovatnom nivou - zaključio je Jeličić.

Kurir sport