EMOTIVNE SCENE NA KONFERENCIJI! SUAREZ SE POTPUNO SLOMIO, PA KROZ SUZE ŠOKIRAO CELU NACIJU: "Ovo će biti moj poslednji..."

Vreme je da proslavljeni napadač Luis Suarez odigra i svoj poslednji meč za nacionalni tim.

Selekcija Urugvaja će u petak igrati protiv Paragvaja, što je ujedno poslednja reprezentativna utakmica za 37-godišnjeg golgetera.

Suarez je to lično potvrdio, a na konferenciji za medije bilo je veoma emotivno.

"Teško mi je ovo da kažem, ali biće to moj poslednji nastup za Urugvaj. Razmišljao sam o tome i analizirao to. Pravo je vreme. Imam svoje razloge, ali teško je, jako teško. Poslednju utakmicu odigraću s istim entuzijazmom kao prvu koju sam odigrao 2007, s entuzijazmom 19-godišnjeg klinca. Daću maksimum, tako sam učen. Imam 37 godina, teško ću do sledećeg Svetskog prvenstva", kazao je Suarez u svom emotivnom izlaganju.

😞 “𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧” Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒. 📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/oRuiJVUBz0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2024

Suarez će ostati upamćen kao igrač za najviše postignutih golova za nacionalni tim Urugvaja (69).

On je sa Urugvajem igrao na četiri Mundijala (2010, 2014, 2018, 2022), a 2011. je sa reprezentacijom osvojio Kopa Ameriku.

