KAO KLINAC SE SLIKAO SA MITROM, A SADA HRABRO PORUČUJE: Nema bržeg igrača od mene u Aston Vili! Španija je najbolja, ali...

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi odlučio je da podmladi nacionalni tim u Ligi nacija. Šansu u utakmicama protiv Španije u Beogradu (5. septembar) i Danske u Kopenhagenu (8. septembar) dobiće debitant Kosta Nedeljković.

foto: Ryan Browne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Desni bek Aston Vile Kosta Nedeljković (19) stigao je u Birmingem u januar, kada je u transferu vrednom 8.000.000 evra napustio Crvenu zvezdu. Sada će dobiti priliku da odigra prvu utakmicu za A tim Srbije.

- Osećaj boravka u Pazovi mi je poznat, ovde smo se uvek svi lepo osećali, prvo kroz mlađe selekcije, a sada Bogu hvala i sa A reprezentacijom – istakao je Kosta Nedeljković u razgovoru za sajt FSS.

Prošlo je praktično dve godine od događaja koji je do sada obeležio njegovu reprezentativnu karijeru, naravno u mlađim selekcijama, sjajan rezultat sa kadetima na Prvenstvu Evrope u Izraelu.

- I pored teške grupe, ostvarili smo dobar rezultat, izborili nokaut fazu, kasnije polufinale…Kliknuli smo kao grupa, bili dobri kroz dva kruga kvalifikacija, zatim na samom prvenstvu, ubedljivi u teškim mečevima. Veliko iskustvo za generaciju, nešto što ćemo da pamtimo čitav život.

foto: www.crvenazvezdafk.com

I tada je Srbija igrala protiv Španije, bilo je nerešeno u grupnoj fazi, koliko iskustvo iz tog vremena znači za Kostu i generaciju 2005.

- Znači mnogo, dosta igrača iz tog perioda sada igra na najvišem nivou, hvala Bogu tu smo i mi koji sada nastupamo u ozbiljnim klubovima. Sećam se da su za Tursku u Izraelu igrali Guler i Jilmaz, danas igrači Reala i Juventusa…Ima naravno još igrača, ali generalno značajno je to bilo iskustvo.

Igrao je kasnije za U19 selekciju, preskočio U21 i našao se na spisku selektora Dragana Stojkovića.

- Bio sam i na širem pred Evropsko prvenstvo, teški trenuci za mene zbog povrede. U januaru sam potpisao za Aston Vilu, ostao u Crvenoj zvezdi šest meseci, ali već u februaru sam imao povredu koja me je više od dva meseca odvojila od terena. Posle kasnog oporavka nije bilo realno da budem spisku na Evropsko prvenstvo, ali evo dva-tri meseca kasnije tu sam, zdrav i spreman da pomognem reprezentaciji.

foto: Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor Stojković je bio spreman da čak menja i formaciju u reprezentaciji zbog Koste Nedeljkovića…

- Ja sam skroman, ali mora da vam imponuje kad čujete tako nešto, da selektor zbog vas želi da menja formaciju, pogotovo zbog igrača koji ima 18 godina. Sve to mi daje veliku motivaciju i samopouzdanje da pružam 300 odsto na terenu. Trudiću se da dam svoj maksimum i pomognem saigračima na terenu.

Fantastične fizičke mogućnosti, brzina i izdržljivost, veliki su aduti Nedeljkovića, ali šta misli da su mu mane.

- Da, brzinske, motoričke sposobnosti su ono što svi vide, ali sve zahteva veliki rad, usavršavanje pogotovo kod nas mladih igrača. I tehnika i centaršut i postavka…Imam u Aston Vili odlične trenere, posvećen nam je ceo stručni štab i mislim da imam sve što je potrebno za napredak.

Koliko u Aston Vili ima igrača koji su brži od Koste Nedeljkovića?

- Nijedan! Nema bržeg. A radimo sve …Centaršuteve, jedan na jedan…posle svagog treninga i utakmice imamo analize koje pomažu da se greške isprave, sve mora biti bolje, tako se samo napreduje.

foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Unai Emeri je trener od velikog ugleda u fudbalu, četvorostruki osvajač Lige Evrope, stručnjak koji je radio u velikim klubovima. Kako bi Kosta Nedeljković opisao trenera koji uživa ogromno poštovanje među ljubiteljima fudbala.

- Kad bi bila jedna reč, onda je to strast. Ima jako dobar odnos sa svim igračima, svima hoće da pomogne, on je na stadionu od jutra do mraka, svima uvek dostupan. Strast i ta žar u njemu, uvek uz vas sa pravim savetom, stalno govori šta i kako treba da se radi, demonstrira, ako treba i nacrta. Sjajno skautira rivale, mislim da je taktički perfektan.

Kakvi su utisci posle prvih utakmica, Vest Hem, Arsenal, Lester…Premijer liga je za mnoge liga jedan u svetu.

- Moje mišljenje je da je najbolja. I najteža. Sanjao sam ove trenutke, imao minutažu u sve tri utakmice, sve ide svojim tokom.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ko je do sada ostavio najjači utisak na Kostu od igrača iz Premijer lige.

- Igrao sam ranije i sa Zvezdom protiv Sitija, utakmice u Ligi šampiona. Generalno, ono što je najsvežije, duel sa Vardijem, iznudio sam taj žuti karton…Imao sam devet, deset godina kada je Lester ušao iz Čempionšipa i postao senzacija, osvojio Premijer ligu sa Vardijem i ostalim igračima, svima poznatim. I sada igram protiv tog Vardija, legende, nestvarno. Definitivno mi je do sada najači utisak iz Premijer lige.

Od saigrača iz Aston Vile, ko je najinteresantniji…

- Dibu Martinez. Svima nam je kao otac. Svima želi da pomogne, mi bi rekli „pozitivno lud“, sjajan momak, šampon. Neverovatan golman. Mene fascinira njegova motivacija, on je među najboljima golmanima sveta, izuzetan profesionalac, veoma vredan i posvećen, strašan radnik.

Koliko mu znači da je već iskusio mečeve protiv nekih od najvećih ekipa na svetu.

- Mnogo, u dresu Zvezde protiv Sitija, Lajpciga, Jang Bojsa, Borusije iz Dortmunda…sada u Premijer ligi. Probio sam led, mislim da sam sada opušteniji na terenu.

foto: FSS

Pred Srbijom je Španija,kako se suprotstaviti tom drim timu.

- Osvojili su ubedljivo Evropsko prvenstvo, generalno su igrali najatraktivniji fudbal u svakom pogledu. Protiv Danija Olma sam igrao sa Zvezdom, moj saigrač iz Aston Vile Tores je sada dobio poziv…Španija je veliki tim, ali ne treba ni precenjivati sve…Respekt da, možda su najbolji trenutno na svetu, ali ako budemo kompaktni i radili ono što se traži od nas na terenu, mislim da možemo svakome da se suprotstavimo.

Jel Kosti žao što na ovom okupljanju nema njegovog zemljaka iz Smederava, Aleksandra Mitrovića?

- Jeste, ima jedna slika od pre desetak godina, tad je bio u Anderlehtu, njegova braća od tetke žive u mojoj ulici u Smederevu, često je dolazio, a ja igrao fudbal na ulici…Posle sam dobio i šorts, dres Njukasla.

foto: Privatna arhiva

Aston Vila se vraća na veliku scenu u Ligi šampiona?

- Žreb je bio dobar za nas, nadam se prolasku, imamo kvalitet, kad kliknemo svi, verujem da možemo da napravimo problem svakoj ekipi.

Vratimo se na vreme kadetske selekcije, selektor Radovan Krivokapić je insistirao da tokom nekog obroka ili pauze obavezno ispriča neki vic, sve zbog atmosfere.

- Saznali ste za to…Veoma sam pozitivan po prirodi. Posle svake pobede selektor je tražio da ispričam jedan ili dva vica, bilo je lepo, drago mi kada se svi smejemo. Dobro je to za atmosferu, a pokazalo se i za rezultat – kaže na kraju uz osmeh, Kosta Nedeljković, nova velika nada srpskog fudbala, prvotimac nekadašnjeg prvaka Evrope, Aston Vile.

