AUUUU... NAJVEĆE POJAČANJE U ISTORIJI ZVEZDE: Na Marakanu stigao igrač vredan više od 10.000.000 evra!

Silas u Zvezdi, gotov je najveći posao u ovom prelaznom roku u Srbiji

Fudbaler Štutgart ujedno je i najskuplje pojačanje u istoriji kluba sa Marakane, otkriva Mozzart sport.

On na Marakanu dolazi kao pozajmljen igrač sa otkupnom klauzulom od preko 10.000.000 evra! Ako dođe do otkupa, biće to najveći transfer ikada u srpskom fudbalu.

Kako piše Mozzart sport od sinoć su ključ u ulogu odigrali Marko Marin i nekadašnji Vojvodinin golman Aleksandar Čanović koji sa uspehom radi kao agent u Nemačkoj.

foto: ANP / ddp USA / Profimedia

Zajedničkim snagama su spasili spasili praktično propao posao. Predstavili su mu Zvezdin projekat, objasnili kakva ga uloga čeka i okrenuli ga u smeru Marakane.

Pogledajte neke njegov poteze:

Danas je Silas preskočio jutarnji trening Štutgarta i bilo je jasno da se nešto kuva. U tim satima je pregovarao sa Zvezdom, Anderlehtom i na kraju Štutgartom o uslovima za izlazak iz Kluba. Usledila je komunikacija na relaciji sa porodicom, ušlo se u turbo ritam pregovora i na kraju je igrač prelomio:

„Želim da igram u Crvenoj zvezdi“, poručio je agentu i Zvezdi.

Kurir sport / Mozzart sport