SAUDIJSKA ARABIJA=KRAJ REPREZENTATIVNOG FUDBALA: Selektor presekao i otpisao fudbalera!

Selektor fudbalske reprezentacije Holandije Ronald Kuman izjavio je da Stiven Bergvajn više neće igrati za nacionalni tim ove zemlje.

Bergvajn (26) je prethodne dve godine bio član Ajaksa, a odlučio je da karijeru nastavi u Al Itihadu. -Bergvajn je otišao u Saudijsku Arabiju sa 26 godina. Ako imate 26 godina, najvažnija ambicija trebalo bi da bude sportska, a ne finansijska. Mogao je da ostane u Ajaksu, zar ne? Prilično sam siguran da i Ajaks dobro plaća igračima - rekao je Kuman holandskim novinarima, pa nastavio:

- Jasno je da to nema veze sa sportskim ambicijama. Njegova knjiga za nacionalnim timom Holandije je zatvorena. On je verovatno znao da ću to da kažem - zaključio je Kuman.

Mišljenje velikog broja trenera je da je liga u Saudijskoj Arabiji ispod nivoa ozbiljnog fudbala, iako su u poslednje dve godine mnoge velike zvezde odlučile da svoju sreću potraže upravo tamo.

Među njima i dva reprezentativca Srbije Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković Savić.

Oni dominiraju za svoj Al Hilala, ali su ipak zbog prejakih mečeva i velike potrošnje, zbog povreda trenutno nedostupni selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju za reprezentativnu akciju u Ligi nacija.

Što se Holandije tiče, oni će 7. septembra u Ajndhovenu dočekati BiH u prvom kolu grupe A3 Lige nacija, a tri dana kasnije sastaće se sa Nemačkom u Amsterdamu.

