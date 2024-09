OKO NJEGA SE VRTE MILIONI - I TO GA NE ZANIMA! Španski fudbaler nastavio da živi skromno uprkos velikom novcu - sve zbog ovoga!

Serhio Kamelo (23), napadač Rajo Valjekana, ovog leta je heroj Španije.

To je postao tako što je u finalu fudnalskog turnira na Olimpijskim igrama protiv domaćina Francuske ušao pred kraj utakmice koja je u regularnom delu završena 3:3i u produžecima postigao dva gola za pobedu 5:3 i osvajanje zlatne medalje.

Ostao je skroman iako se oko njega vrte milioni! Kamelo je oduševio Španiju još jednom - ali ovog puta svojom izjavom!

U intervjuu za ABC je na temu previše novca i raskoši kojima su u vrhunskom fudbalu okruženi mladi igrači rekao:

"Nećete me videti da nosim majicu od 600 evra jer ceo moj život moja majka radila za 700 evra mesečno. To jednostavno ne bi bilo u redu. Uvek smo živeli skromno i to je nešto što sam zadržao i danas. Neću kupiti skupi sat, kada moj brat nema nikakav. Ima ljudi koji znaju da cene neke stavri više od drugih. U fudbalu je danas nažalost puno igrača koji ne znaju što bi sa novcem. Imao sam puno takvih saigrača", rekao je Kamelo i oduševio naciju.

