POGLEDAJTE LEGENDARNI INTERVJU BORE ČORBE IZ BARIJA! Sa navijačima Zvezde stao pred kameru i zagrmeo: Napašćemo pivaru!

Proslavljeni frontmen grupe Riblja Čorba i strastveni navijač Crvene zvezde, Bora Đorđević, preminuo je danas u 72. godini života.

Bora nikada nije krio da je veliki fan crveno-belih. Pisao je pesme za Zvezdu, redovno bodrio voljeni klub, a predvodio je i navijače na čuvenom finalu Kupa šampiona 1991. godine u Bariju.

Pred veliko finale sa Olimpikom Italijani nisu prodavali alkohol navijačima Zvezde, pa su morali da se snalaze kako znaju i umeju.

Na dan utakmice jedan novinar zaustavio je Boru na ulici i pitao ga za komentar, a legendarni roker dao je izjavu koja se i danas prepričava.

"Pa ne znam, reče mi Mima Karadžić, sad sam ga sreo, da ima, da su pustili da se popije nešto. Ali to nije u skladu sa statutom moje partije. Ispitaćemo šta se desilo. Protest ide preko SIP-a, pisaćemo zvaničnoj italijanskoj ambasadi kad se vratimo - logično. Ali pobedićemo, siguran sam u to! Do večeras ćemo limunadu da pijemo. Ne, štrajkovaćemo žeđu! Napašćemo pivaru" rekao je tada Bora.

Kurir sport/J.M.

