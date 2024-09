"MALO JE FALILO DA ZAIGRAM U ZVEZDI" Nepoznat detalj iz života Bore Đorđevića: Bio je na korak od ostvarenja sna!

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u 72. godini.

Čuveni frontmen Riblje čorbe bio je veliki navijač Crvene zvezde, a u emisiji "Zvezda je život" otkrio je kako je kao mladić bio blizu ostvarenja sna i nastupa u dresu kluba sa Marakane.

- Bio sam golman, malo je falilo da dođem u Crvenu zvezdu da branim, ali bi to bilo mnogo obaveza za mene. Golmani i bubnjari moraju da budu ludi, pa znate koliko ga lopta puta pogodi u glavu... A bubnjari ceo život gledaju pevača ispred sebe i kaže 'što ja nisam tamo'. Tako su propevali mnogi bubnjari, neki uspešno, neki manje. Fil Kolins je bio uspešan bubnjar, odličan. Pit Gabrijel isto i mnogi drugi - govorio je Bora, a zatim otkrio i kako je tekla njegova fudbalska karijera:

- Igrao sam u FK Pekaru, te godine je FK Pekar iz Prve beogradske ušao u beogradsku zonu. Bio sam četvrti golman, pa sam napredovao do prve rezerve, jer je jedan golman otišao u zatvor, a drugi u vojsku. Nisam bio tako loš, obično kada vodimo 5:1 onda me trener pusti ili kada svi iz publike viču 'hoćemo Boru', ja mu kažem ne podležite pritiscima. Znao sam odmah sa tezge da dođem, ali to je bilo uživanje.

