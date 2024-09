"DA LI JE OČEKIVAO CVEĆE?! UŽASNUTI SMO!" Kragujevčani osuli žestoku paljbu po Mrkeli: Saopštenje koje će potresti srpski fudbal!

Puno bure diglo se oko meča u kom je Crvena zvezda savladala kragujevački Radnički u Gornjem Milanovcu golom Mirka Ivanića u samom finišu (0:1).

Susret su obeležile velike tenzije, navijači kragujevačkog tima topovskim udarima povredili su novajliju u timu Zvezde Drkušića, a pirotehnika je završila i u loži gde se nalazila uprava crveno-belih.

Zbog toga se oglasio i Mitar Mrkela koji je osuo žestoku paljbu po Kragujevčanima i njihovom treneru Feđi Dudiću, a sada je stigao i odgovor iz Radničkog.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Iako smo želeli da ostanemo nemi shodno nasim dosadašnjim manirima i veličini kluba koja zahteva oprez i džentlmenstvo kada su izjave za javnost u pitanju (probajte da izguglate pojmove: “saopštenje”, Radnički Kragujevac”), ipak ovog puta moramo da se oglasimo i da izrazimo žaljenje što je jedan funkcioner tako velikog kluba dao sebi za pravo da svojim neistinama obmanjuje narod i u isto vreme tako nevaspitano i bahato govori i baca ljagu na nas klub, navijače i trenera. Nije Radnički Kragujevac Đovani Gali, pa da ga se Mrkela Mitar tako uplaši. A ni Mrkela Mitar nije Crvena zvezda već samo prolaznik kroz bogatu istoriju kluba sa Marakane.

- Ni ovog puta nećemo, kao što nismo nikada do sada, da pričamo o razlozima zasto nismo stigli da šutnemo u gol. A, nećemo ni o kartonima, penalima i isključenjima sa ove utakmice pošto to nikada nije bio naš manir, pre svega iz poštovanja prema nama samima, kao i prema Crvenoj zvezdi kao klubu, Fudbalskom savezu Srbije i Sudiskoj komisiji.Istina je da, kao što gospodin Mrkela kaže, nismo šutnuli na gol, istina je i da smo ispali iz Evrope od Mornara što nas i tek kako još boli. Ali, bolna i nepobitna istina je da je gospodini Mrkela Mitar isključivi inicijator incidenta koji se dogodio.

- Podsećamo sportskog direktora Crvene Zvezde na njegovo nevaspitano i neprimereno gestikuliranje upućeno ka navijačima Radničkog posle pobedonosnog gola Zvezde. Žao nam je što čovek ozbiljne funkcije i još ozbiljnijih godina dozvoli sebi da iz lože stadiona navijačima pokazuje srednje prste obe ruke i da simulira scene polnog opštenja neprimerene huliganu, a kamoli funkcioneru takvog kluba. Može se i na video snimcima videti kod koga je Mitar Mrkela izazvao revolt primitivnim ispadom. I zašto su sredovečni ljudi i simpatizeri izgubili živce gledajući prostačko ponašanje Zvezdinog direktora. Da li je očekivao cveće?

- Ne opravdavamo pirotheniku na tribinama, kao ni i nasilničko ponašanje i apelujemo na nase navijače da se uzdrže od toga. Prihvatamo odgovornost za petardu koja je upala na teren i mi ćemo za nju kao klub snositi posledice od kojih ne bežimo. Ali, isto tako zahtevamo da gospodin Mrkela snosi posledice za nedolično ponašanje i provociranje 3.000 ljudi zbog kojeg je i doveo u opasnost 12 članove Zvezdine delegacije i 24 člana delegacije Radničkog u zajedničkoj loži. Uključujući i devojčicu koju pominje u saopštenju, a koja je ćerka naseg generalnog direktora. I koja nije povređena! Ovim putem, Mrkelu Mitra molimo da je ne koristi dete u svrhu obmanjivanja i zamena teza jer takve manipulacije u propagandne svrhe su odlika slabića kojima nije mesto u sportu.

- Užasnuti smo tvrdnjama o mržnji i neprijateljstvu, pošto smo rukovodstvo Zvezde dočekali srdačno kao i svaki put. Ovaj put uz čestitke za ulazak u Ligu šampiona i napominjemo da je posebno isti taj Feđa Dudić čestitao ulazak u Ligu šampiona lično Mrkeli u tunelu pre utakmice, Vladanu Milojeviću pri pozdravu uoči same utakmice, a na kraju i pred kamerama Arene sport u izjavi posle utakmice u šta je mogao da se uveri i široki auditorijum gledalaca u Srbiji. “Nismo se setili ni cveće da donesemo”, jer ne znamo za praksu da se protivnički plasman u Ligu šampiona širom Evrope prave parade i ceremonije uz zvanične spikere. Valjda je dovoljno sportski čestitati direktoru, treneru i navijačima putem televezijskog prenosa uživo? Naš klub akcenat stavlja na dobru igru, fer-plej borbu, a ne na poklone i dočekivanja. Šumadijsko gostoprimstvo nam dolazi isključivo iz srca, u okvirima našeg budžeta.

- Navedenim činjenicama prezentujemo javnosti da je Mrkelina izjava neozbiljna i lažna kao njegova namera da omalovaži klub, grad i navijače, a da trenera našeg tima bez bilo kakve potrebe okarakteriše na način koji nema pokriće. Do sada niko nije imao primedbe na naša domaćinstva. Možda je veći problem od našeg domaćinske atmosfere, to što je Mrkela Mitar u svojoj bahatosti izgubio osećaj kako je to u srpskom fudbalu biti gost i još važnije: Ponašati se kao gost. Mi smo ponosni na Radnički, Kragujevac i Šumadiiju u kojoj je svaki protivnik rado viđen, ali kao gost. Pozivamo ovim putem Mrkelu Mitra da dostavi i navede jednu izjavu pre ili posle utakmice 7. kola između Radničkog i Zvezde kojim je trener našeg kluba pokazao bilo kakvo nepoštovanje, a kamoli nešto drugo prema Crvenoj zvezdi?

- Na samom kraju, ali nikako ne najmanje bitno zelimo da naglasimo da mi Kragujevcani sa svim ,,nasim kompleksima” kako to Mrkela kaze, grad Đakovicu smatramo svetom Srpskom zemljom i jako nam je drago sto nas je Mrkela uporedio sa njom. Jako nam je teško što se trenutno u Đakovici ne odigravaju utaimice u orgnizaciji FSS-a, ali živimo za dan kada ćemo ponovo igrati zvanične utakmice u okviru takmičenja FSS-a kako u Đakovici tako i na celoj teritoriji naše Južne Srpske pokrajne. Živimo za dan kada ce do toga doći. Neka mu ide na čast, kao i celokupan javni nastup koji ne priliči funkciji tako ozbiljnog kluba.

- Crvenoj zvezdi se zahvaljujemo na bodovima koje donose srpskom fudbalu u Evropi i želimo im mnogo uspeha u narednim evropskim utakmicama. I da imaju mnogo više sreće nego naša ekipa na utakmici protiv Mornara. Ovim saopstenjem stavljamo tačku na ovu temu, i okrećemo se radovima na našem stadionu koji kompletno rekonstruišemo zahvaljujući pomoći države Srbije kojoj smo neizmerno zahvalni na tome, i okrećemo se obavezama oko istog, zbog čega i nismo bili u mogućnosti da gospodinu Mrkeli odgovorimo ranije i podsetimo ga na ponašanje sa nedeljne utakmice - zaključili su u saopštenju.

