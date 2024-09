OŠTRE OPTUŽBE NA RAČUN PARTIZANA OD STRANE AGENTA FRANKA KANUTEA: Duguju nam novac, ne plaćaju kiriju, pa nas ismevaju!

Frank Kanute stigao je prošlog leta u Partizan kao fudbaler od koga se mnogo očekuje. Shodno tome dobio je i veliku platu.

A, onda su nastale nevolje. Prvo je Frank Kanute izgubio mesto u startnih 11 kod bivšeg trenera Igora Duljaja prošle sezone, a onda se na početku ove sezone nije izborio za naklonost kod Aleksandra Stanojevića.

Trenutno, čelnici FK Partizan čine sve da raskinu saradnju sa Frankom Kanuteom, ali Senegalac ne želi po svaku cenu da napusti Beograd, jer ima važeći ugovor na još dve godine i prilično veliku platu.

O situaciji koju Frank Kanute ima u Partizanu, tačnije njegovu verziju priče, otkrio je javnosti njegov menadžer Osman Điba.

- Problem sa Partizanom počeo je od Frankove povrede. Frank je bio jedan od najboljih igrača u timu do tog momenta. Igrao je na dobrom nivou. Nažalost, imao je povredu i pošto se vratio bilo je dosta preokreta u timu. Partizan je vrlo težak klub za igranje, u kojem ima dosta pritiska. Trener je promenjen i njegov naslednik je pokazao Franku da nije u njegovim planovima. Problem je u tome što niko posle toga nije došao da priča sa njim, ni generalni direktor, ni sportski direktor, ni trener - rekao je Điba za tamošnji Viv Sport i nastavio:

- Frank je učestvovao u prvom delu letnjih priprema, potom nije mogao da bude prisutan u drugom. Nije istina da je bio izostavljen iz tima. Istina je da je imao privatnih, porodičnih problema koje je morao da reši. O tome je obavestio sportskog direktora i zatim se pridružio svojoj porodici.

Novac je problem između dve strane.

- Zaostale plate. Klub je taj koji plaća kirije, a otkako je Frank stigao, oni su platili samo tri. Osam meseci klub nije platio njegovu kiriju, a takođe se Franku duguju tri mesečne plate. To je veliki problem, pre svega jer je Frank jedan od dvojice sa najvišim primanjima.

Kanute i njegov agent nisu prihvatili uskove koje je Partizan predložio, kako bi došlo do prekida saradnje.

- Kada su pregovori o raskidu saradnje počeli, Partizan je predložio da se plate četiri mesečne plate. To nije bilo prihvatljivo za igrača koji ima još dve godine ugovora. Kada sam dobio taj predlog, rekao sam sebi da nas ismevaju i da se tako neće završiti priča. Angažovali smo advokata da zastupa naše interese. Naš predlog bio je da klub isplati jednu od dve godine ugovora. Da je klub pristao na to da Franku isplati osam plata uz one koje mu duguju, mi bismo pristali na prekid. Ali ni to nisu hteli.

Osman Điba ima rešenje.

- Mi ne želimo da Frank ne igra mesecima, jer to nije dobro za njegovu karijeru, pogotovo jer ima 25 godina i pun je talenta. Klub se ne ponaša sa poštovanjem prema njemu. Znaju koji su naši uslovi. Ako žele prekid saradnje, znaju šta treba da urade. Frank ne želi da se odrekne ugovora, jer njegova karijera zavisi od toga. Želimo da nađemo zajednički jezik. Pokušaćemo da rešimo situaciju što je pre moguće. Imamo ponude iz Turske, Švajcarske i sa Bliskog istoka. Iako se prelazni rok završio u nekim zemljama, jasno je da Frank može čak da bude slobodan igrač, bez ugovora, tako da bi svakako imao izbor - poručio je agent fudbalera.

