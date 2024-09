SFEROPULOS O SLUČAJU PETRUŠEV: Evo šta je Grk rekao o dolasku srpskog reprezentativca u Zvezdu!

Košarkaši Crvene zvezde odradili su dan medije pred predstojeći start za novu sezone Evrolige.

Tokom prvog predstavljanja, govorio je i trener crveno- belih Janis Sferopulos.

Grk je upitan o sagi leta i slučaju Filipa Petrušev o čijem se potencijalnom transferu bruji već danima.

"Petrušev je i dalje igrač Olimpijakosa, oni odlučuju, mi ne znamo ništa" poručio je Janis Sferopulos za "Sport klub"

foto: @starsport

Upitan je potom i o tome da li bi ga želeo u ekipi.

"Naravno, on je srpski igrač, ali je sve do Olimpijakosa, ne do nas jer on ima ugovor sa Olimpijakosom", objasnio je Sferopulos

Sferopulos je otkrio da je on lično insistirao na dovođenju igrača koji su dovedeni i da je učestvovao u pregovorima i razgovorima sa njima.

"Ovaj roster smo pravili ja, menadžment, naš vlasnik, ovo su bili naši prvi izbori, što je važno istaći. Ovo je roster koji nam daje da verujemo više nego prošle godine, strategija je da budemo više atletski, a drugi parametar, da za svaku poziciju imamo tri igrača, da pokrijemo potencijalne povrede koje se pojavljuju tokom sezone. Treći parametar je da imamo iskusne igrače, uz igrače iz prošle godine, koji su imali veliku ulogu, mahom uz domaće igrače, i uz novajlije koje smo dodali na ovu bazu, verujemo da smo napravili roster dovoljan da se bori na sva tri takmičenja koja smo osvojili, ali i u Evroligi da može da se takmiči i da se bori za Top 10."

foto: Starsport

Grk zna koja je najveća razlika u odnosu na prethodnu sezonu.

"Mislim da je najveća razlika u odnosu na prošlu godinu atleticizam, a drugo je iskustvo. Igrače koje smo doveli, atlete su i imaju iskustvo u Evroligi, takmičili su se tu nekoliko godina, igrali su plej-of, neki su igrali fajnal for, neki su osvajali Evroligu.Imamo 16 igrača, imamo i Andreja Kostića, koji je malad, mnogo ga volim. Imam više od tri igrača. Za mene roster je veoma dobar, pre svega ja sam ih izabrao, sada je stvar da moram da nađem hemiju i uloge, da svi funkcionišu zajedno, da novajlije i oni koji su bili ovde prošle godine, naprave jaku grupu da se bore uvek da pobede, bez obzira protiv koga igraju"

Imao je aktivan odmor

"Kada dođe leto, moj posao je drugačiji, i dalje radim 12 meseci za klub, radio sam tokom leta, morali smo da dogovorimo sve detalje, stalno smo na telefonu sa menadžmentom, oko pojačanja, priprema, sa druge strane imao sam momente da se odmorim sa porodicom i decom, ovo je period kada radimo i odmaramo, ali sada sam spreman za sezonu", zaključio je Sferopulos

Kurir sport