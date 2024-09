BORI ČORBI BACILI ŠAL HAJDUKA IZ SPLITA - STAVIO GA OKO VRATA I URADIO OVO: O potezu legendarnog muzičara brujao je Balkan

Legenda jugoslovenskog i srpskog roka, Bora Đorđević preminuo je ove srede u Ljubljani. Bio je veliki navijač Crvene zvezde, mada su njegove pesme i bend prevazili sve podele, klupske, nacionalne, geografske...

Iako je od devedesetih iznosio nacionalističke stavove, primio i titulu četničkog vojvode i rado pokazivao veliki srpski grb istetoviran od ramena do lakta leve ruke, Bora se drage volje sretao sa svojim fanovima iz Hrvatske.

Jednom prilikom on je tako na koncertu od svojih fanova iz Hrvatske dobio šal Hajduka iz Splita, koji je rado podigao i ogrnuo.

Potom je objasnio taj svoj postupak.

"Na koncerte Riblje čorbe dolaze svi, pa i ljudi iz Splita. Oni uvek bace šal, a ja ga stavim na sebe i kažem: "Pozdrav od 'delija' sa severa!" I podignem tri prsta, pa smo nerešeno. Ne treba praviti neku veliku priču od toga. Poštujemo ljude koji prevale dug put da nas čuju. Naše nacionalno opredeljenje nije u pitanju", rekao je Bora Čorba za "Kurir".

Bora Đorđević bio je veliki navijač Crvene zvezde, u mladosti je pevao i u himni Partizana, a brojne pesme Delija ili imaju njegove reči ili melodiju njegovih pesama iz Riblje Čorbe.

Delije su mu poslale poruku podrške i sa utakmice protiv Bode Glimta prošle srede, a sigurno će se još jednom oprostiti od njega i na sledećoj utakmici, protiv Benfike u Ligi šampiona 19. septembra.

"Postoji jedan dečko koji živi u Magdeburgu, pa se pojavi u Ljubljani. Sad se preselio na neko ostrvo u Nemačkoj i da bi došao na koncert Riblje Čorbe, a došao je u Beč, morao je da pređe 1.500 kilometara. Da ne objašnjavam da fanovi iz Hrvatske, Splita, dolaze organizovano. Iz Varaždina, Čakovca... Prate nas. To su ljudi koji tetoviraju znak Riblje čorbe. Oni će slušati ove pesme, oni će slušati svaku pesmu koju izdamo. Oni skupljaju to, plaćaju nažalost i vrtoglave cene neke retka izdanja kod preprodavaca. To je ta ljubav i to poverenje, verovatno nas zato vole. Kada kažem 'nas', mislim na ceo bend", rekao je Bora Đorđević u razgovoru sa Mirom Adanjom Polak, u jednom od svojih poslednjih intervjua.

