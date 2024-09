TRESE SE SRBIJA! POKUŠAJ NAMEŠTALJKE ISPLIVAO U JAVNOST! Fudbaler otkrio sve detalje: Stranac bacio dres, trener sve šokirao!

Neviđeni skandal potresa srpski fudbal! U javnost je isplivao pokušaj nameštanja meča Mladost GAT - Novi Sad (0:2), a ceo slučaj se desio u poluvremenu utakmice Prve lige Srbije.

Predsednik kluba Aleksandar Važić i trener Darko Tešović glavni su akteri kompletne priče i Sport klub je prvo objavio transkript razgovora iz svlačionice, da bi potom iz prve ruke otkrio šta se dešavalo i to kroz razgovor sa Zoranom Rakićem, fudbalerom Novog Sada koji se pobunio i zaustavio nečasne radnje.

Rakić je rekao "ne" Tešoviću i Važiću, sprečio je nameštaljku i propisno je uzdrmao fudbalsku Srbiju posle toga.

- Digla se velika prašina oko te utakmice. Vaspitan sam da uvek radim pošteno stvari, pogotovo u sportu, gde je protivnik na protivnika, treba da igramo pošteno. U slučaju da izgubimo, pružimo ruku i idemo treniramo dalje. Za ovakve stvari nema mesta u sportu, protivnik sam toga - počeo je priču za Sport klub Rakić, pa otkrio šta se sve dešavalo na pomenutom meču:

- Kuloarske priče! U stilu “rekla - kazala” i o tome nećemo da pričamo. Direktno kada je došlo do toga, iskreno, ljudska reakcija me nosila. Kao što i većina ljudi ima to u sebi, samo treba da pokažemo. Ovo je samo izazvalo domino efekat, da skočim protiv takvih stvari i kažem – ne želim da učestvujem. Sport je časna igra i treba da igramo pošteno. Nama je rečeno u jednom momentu, jer smo vodili 2:0, moramo da primimo bar dva gola da bude izjednačeno. I to se kosi sa mojim vaspitanjem i svim mojim kodeksima. Ljudi su mogli da pročitaju, sve od reči do reči, kako je i napisano, tako je i bilo.

Zatim je u dahu nastavio.

- Neću nikome da sudim. Ne treba da sudimo bilo kome! U svlačionici, kad smo imali sastanak, rekao sam da sam načuo neke stvari i da ako je tako, da se kaže, jer ne želim u tome da učestvujem. Samo pošteno! Priča je bila da se igra sve normalno, rekao sam: “super, sto odsto izlazimo svi i igramo pa šta bude”. Kako je utakmica odmicala, dali smo gol, drugi, poveli 2:0 i ispao je problem. Neću da sudim nikome i svi treba da oprostimo. Svi grešimo! Iznenadio me je trener Darko Tešović iskreno, ušao je sa takvim stavom i verovatno je mislio da se neće niko usprotiviti, da niko neće reagovati na priču.

foto: Starsport©

Otkrio je i šta se dešavalo u svlačionici za vreme poluvremena.

- Moram da pohvalim sve saigrače, većina su mladi momci, još jedan okidač moj je bio baš zbog njih. Pred njima su karijere, tek treba da igraju fudbal, na početku su fudbalskog puta i ružno mi je da im se to dešava. Ne treba da imaju nikad takav primer u životu. Opet se vraćam, treba samo pošteno da igraju.

Šta se dešava skapirao je i stranac iz Obale Slonovače.

- Stranac iz Obale Slonovače je skočio i bacio dres, jer je skapirao o čemu se radi. Rekao je da je profesionalac i neće da učestvuje u tome. Posle toga se priča promenila, kako i treba da nastavimo da igramo. I eto, opet da kažem to što ste pisali, ljudi su pročitali, to je tako bilo.

Rakić je otkrio i da li je posle svega imao posledice.

- Nema posledica, niti razmišljam u tom smeru. Sve je u superlativu bilo. Dobijao sam gro poruka i od ljudi sa kojima se nisam čuo dvadesetak godina. U Novom Sadu načinio sam prve fudbalske korake i neki ljudi su mi se javljali sa kojima se nisam čuo godinima, da pohvale moj gest. Ne mogu rečima da vam opišem, ali se bukvalno naježim kad to čitam. Većina ljudi razmišlja kao ja i samo je potreban određeni okidač. Sigurno da leži u svima nama i da svi treba da težimo, ne ka mom gestu, da sebe uzdižem i slično, ali treba da idemo ka ispravnosti i poštenju.

Pričao je Rakić i da li je razgovarao sa Važićem i Tešovićem posle svega.

- Posle ovoga nisam, niko mi se nije javio. Posle utakmice jesam, gde smo pričali samo o mom daljem statusu. Rečeno mi je da računa i dalje na mene, iako sam stariji. I njima sam rekao – kakve veze ima što sam stariji, ako to mogu da iznesem. Ne želim da budem nepošten. Ako sam nespreman, prvi bih rekao: “hvala lepo, prijatno i doviđenja”. Bogu hvala, mogu i dalje da konkurišem za tim. Tad su mi rekli da računaju na mene. E, sad, nisu. Opet njihovo pravo. Ne bih se ljutio, ali samo da mi je rečeno drugačije. Ne računamo na tebe, razilazimo se – hvala, prijatno i sve najbolje, kao ljudi se raziđemo. Nije, međutim, bilo tako. Niko mi se nije javljao posle toga.

foto: Starsport©

Posle svega, Rakić je i dalje član kluba.

- Što se mene tiče, jesam. Sad, nemam pojma… Javiće mi!

Otkrio je i kako se osećao kada je priča stigla u javnost.

- Objavljen je transkript i takve stvari nažalost postoje u sportu. Eto vidite, Juventus kao jedan od najvećih klubova izbačen je zbog sličnih stvari iz lige i igrao treću ligu. Takve stvari nažalost postoje… Drago mi je bilo da ljudi saznaju šta je bilo, pošto imamo dokaze. Negde vi doživaljvate te stvari kroz karijeru, nažalost. Znam, mnogi će reći: “pa što ranije nisi rekao”. Jednostvano, nismo imali dokaze. Sad se pojavio dokaz i možemo da stanemo čistog obraza, što je najbitnije uzdignute glave i kažemo da ne želimo da učestvujemo. Hteo sam samo da poručim da niko ne može da vam kaže u životu “morate”! Trudite se da imate svoje ja, da budete pošteni! Da igrate, trenirate i sve će jednog dana doći na svoje. Sve se to negde prati, sve se piše. I siguran sam u to što kažu, pravda je spora, ali dostižna i istina, a tako evo i za ovo.

FSS je najavio pokretanje istrage, ali za sada Rakića i dalje niko nije zvao.

- Čekamo oficira da se javi, pa šta god bude, reći ćemo onako kako jeste bilo. Možemo mi svašta ovde da pričamo, ali ako nemamo dokaze... Nažalost te stvari postoje i svetu i kod nas i negde sam očekivao. I u svlačionici sam rekao, kad mi je rečeno da ću da igram tu utakmicu da, ako je slučajno nešto tako, ne želim da učestvujem u tome. Saznali smo to tek na poluvremenu.

Imao je i poruku za kraj.

- Jako bi me radovalo da smo proizveli “domino efekat’” da se tako nastavi i da ljudi igraju samo pošteno i ako treba izgubimo, pružimo dalje ruku i idemo treniramo. Nema ništa bez treninga, to je pogotovo poruka za decu: trenirajte, verujte, jer kad verujete jako nema granice - zaključio je u razgovoru za Sport klub Zoran Rakić.

