FIFA OBJAVILA LOGO ZA NAJVEĆE KLUPSKO TAKMIČENJE IKADA! Predstavljena i himna Svetskog klupskog prvenstva koja se peva i u Srbiji

FIFA je objavila logo za prvo FIFA klupsko svetsko prvenstvo sa 32 tima, najveće takmičenje u istoriji klupskog fudbala, dok se nastavlja odbrojavanje do prvog izdanja u Sjedinjenim Američkim Državama sledeće godine.

Galina pesma "Freed from Desire", koja je postala fudbalska himna za navijače i klubova i reprezentacija, najavljena je kao audio potpis, dok je FIFA takođe lansirala "Take it to the World" - poziv na akciju za fanove da pokažu po čemu je njihov klub poseban.

FIFA Svetsko klupsko prvenstvo 2025, koje će se igrati od 15. juna do 13. jula 2025, uključivaće predstavnike svake od šest kontinentalnih konfederacija - AFC (Azija), CAF (Afrika), Concacaf (Severna, Centralna Amerika i Karibi) , CONMEBOL (Južna Amerika), OFC (Okeanija) i UEFA (Evropa).

Novo takmičenje je deo napora FIFA da obezbedi više prilika za mečeve na nacionalnom i klupskom nivou za sve asocijacije članice FIFA i jedan od strateških ciljeva FIFA za ciklus 2023-2027, ali i da podigne standarde širom sveta.

Do danas, 30 od 32 tima se kvalifikovalo, uz dodatni klub iz CONMEBOL-a (Južna Amerika) i predstavnika zemlje domaćina koji će biti potvrđeni u dogledno vreme.

Kvalifikacioni put, koji se odvija preko kontinentalnih klupskih takmičenja, zasniva se na sportskim zaslugama tokom četvorogodišnjeg ciklusa, obezbeđujući da šampioni kontinenta i klubovi koji pokazuju doslednost budu nagrađeni.

Logo, koji će biti prilagođen i korišćen za sva naredna izdanja turnira, inspirisan je loptom, fudbalskom istorijom i kulturom, a inicijali turnira "C-W-C” su apstrahovani u kružnu ikonu. Jedinstveni amblem FIFA klupskog Svetskog prvenstva ima prostor u centru za FIFA da prikaže elemente najbliže turniru - zapravo uspešne klubove iz svih šest konfederacija koje će se takmičiti u Sjedinjenim Državama.

- Kakav poseban trenutak. Danas smo lansirali brend novog FIFA Svetskog klupskog prvenstva - početak nove ere u klupskom fudbalu. Trideset i dva najbolja kluba iz svih krajeva sveta takmičiće se u Sjedinjenim Državama u junu i julu 2025. Oni su u srcu turnira. I ne možemo da čekamo. Na svetskoj sceni sastaće se 32 najbolja kluba na svetu, a samo jedan će biti okrunjen kao svetski šampion. Zato želimo da vi – navijači iz celog sveta – podelite svoje klupske priče, da donesete svoju ljubav, svoju strast, svoju podršku; da pokažete od čega je napravljen vaš klub i odnesete ga u svet - rekao je predsednik FIFA Đani Infantino.

U isto vreme, FIFA je sarađivala sa italijanskom pop pevačicom i tekstopiscem Galom kako bi "oslobodio od želje", koji ima status ikone u fudbalskoj kulturi. S obzirom na njen odjek među navijačima širom sveta, ova integracija potvrđuje istorijski značaj fudbala i klubova, istovremeno označavajući novo poglavlje u evoluciji sporta.

FIFA će raditi sa kvalifikovanim klubovima kako bi uzdigla, prikazala i proslavila jedinstvene karakteristike i folklor svakog od njih, uklanjajući granice njihovim međunarodnim ambicijama i pružajući im priliku da podele svoje priče sa svetom.

Pokrenuti su i novi nalozi na društvenim mrežama posvećeni turniru:

X: FIFACWC Facebook: FIFA Club World Cup Instagram: FIFAClubWorldCup TikTok: FIFAClubWorldCup Threads: FIFAClubWorldCup

FIFA će u dogledno vrijeme objaviti nekoliko najava za Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu 2025, uključujući mjesta na kojima će se održati 63 utakmice na turniru, novi trofej i detalje o žrebanju, prodaji karata i rasporedu utakmica.

