"SRBIJA NEMA STIL IGRE" Bivši selektor bez dlake na jeziku o reprezentaciji: Mi ne znamo kako će naš tim igrati i to je čudno!

Bivši selektor naše reprezentacije, Miroslav Đukić, u razgovoru za španski "As" otvoreno, bez uvijanja, govorio je o igri reprezentacije Srbije.

Đukić, koji je ranije predvodio mladu i A reprezentaciju istakao je da Srbija trenutno nema stil igre.

"Postoji generalno nezadovoljstvo. Istina je da smo bili na poslednjem Svetskom kupu i na Euro, ali bez nekog previsokog učinka. Nemamo stila", kaže Đukić.

Naravno, Španija je druga priča...

"To je najbolji tim u Evropi, možda i na svetu. Bio je u stanju da se regeneriše i poslednje titule svedoče velikom radu i veri u tu ideju. Znamo kako će Španija igrati u Beogradu, ali ne znamo kako će naš tim. To je čudno. Nemamo put ili model, a to je od suštinskog značaja", ističe Đukić.

foto: Profimedia

Na pitanje šta bi voleo da reprezentacija Srbije "iskopira" od Španaca, kada je stil igre u pitanju, Đukić je dao jasan odgovor:

"Pa gotovo sve! Od Luisa Aragonesa, koji je dao ton specifičnom stilu igre sa posedom lopte i dominantnim fudbalom, svi oni znaju kako da rastu i evoluiraju kako bi ostali na vrhu. Sada defanzivni sistem, presing, agresija, dominacija na sredini i smisaon napad sačinjavaju briljantan fudbal. Svi želimo da budemo kao Španija".

Proslavljeni fudbaler je istakao da je Španija apsolutni favorit na meču u Beogradu.

Španija je jasan favorit i igrati sa jednim od najboljih timova na svetu je prilika za Srbiju da se iskupi i stekne kredibilitet koji trenutno nemamo. Ovde ljudi više ne veruju u tim, Naravno da nemamo šta da izgubimo. Trebalo bi da iskoristimo prednost ovog meča da steknemo entuzijazam za nacionalni tim. Biću na stadionu i gledati meč", poručio je Đukić.

Kurir sport/J.M.

