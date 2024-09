ŠOK FOTKE MITRA I SERGEJA UZDRMALE SRBIJU! Bojkot Piksija ili povrede? Legendarni Srbin jasan: "I selektor i oni da kažu istinu!"

Fotografije koje je objavio Al Hilal na svom zvaničnom klupskom nalogu, a na kojima se vidi da Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić treniraju punim intenzitetom šokirale su javnost u Srbiji. I to baš na dan utakmice protiv Španije, u Ligi nacija.

Selektor Dragan Stojković na okupljanju fudbalera u Staroj Pazovi, na konferenciji za medije, rekao je da su Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić povređeni i da zbog toga nisu bili u prilici da se odazovu pozivu. Objasnio je da se čuo sa njima i da ima poverenje u njih. A, onda su kao veliko iznenađenje stigle fotografije iz Rijada, sa poslednjeg treninga fudbalera Al Hilala u sredu veče.

Dragiša Binić, bivši fudbaler i član Zlatne generacije Crvene zvezde koja je u Bariju 1991. godine osvojila Kup evropskih šampiona, izneo je mišljenje povodom nimalo lagodne situacije između selektora i dvojice fudbalera. Koja sama po sebi izaziva dosta kontroverzi i spekulacija raznih vrsta.

- Verujem i nadam se da je tu sve čisto. Oni su rekli da ne mogu da igraju, da su povređeni i poslali su dokumentaciju. Isto to je ponovio i selektor Stojković na konferenciji. Rekao je da se čuo sa njima. Koliko sam upućen, jedan je imao problem sa leđima, drugi je rekao da je igrao pod injekcijama - rekao je za Kurir Dragiša Binić i nastavio:

- Nisam lekar, ne mogu da procenim. Meni se ne sviđa što mi stalno tražimo neke teorije zavere. Možda momci stvarno ne mogu. Ne moraju fotografije koje smo videli, da pokazuju da su oni trenirali baš punim intenzitetom. Ne treba tražiti mak na konac.

Mnogo je spekulacija sada, otvaraju se brojna nagađanja i insinuacije.

- Selektor Stojković bi trebalo najbolje da zna o čemu se radi i šta je tačno istina. Svašta se priča, ali ne mora ništa da znači. Ne vidim razlog da i oni i selektor ne kažu istinu. Što ne kažu da neće da igraju... Ili, što to ne kaže selektor. Daj, da vidimo istinu. O svemu ovome što se sada dešava treba da pričaju selektor i dvojica igrača. Da objasne neke stvari. Prate sve ljudi iz Saveza, pa će se reagovati. Ne bi bilo dobro da su fudbaleri izmislili razlog, to nije korektno prema državi Srbiji. A, možda su stvarno povređeni...

Dragiša Binić smatra da za svakog fudbalera treba da bude čast da igra za Srbiju.

- Reprezentacija uvek mora da bude na prvom mestu! Kada nisi bio poznat, onda se kuka i moli... Jel nije tako? Reprezentacija nikada ne sme da se odbije! Ne govorim sada ovo zbog ove dvojice, već uopšte. Kada je Srbija u pitanju, tu ne sme biti kalkulacija. Isto tako, odnos ljudi iz Saveza i selektora prema fudbalerima treba biti korektan, igrači moraju biti ispoštovani. Ja sam uvek za čist odnos između Saveza i selektora prema igračima, ali i fudbalera prema reprezentaciji. Po meni, kada si igrač, moraš dva puta da vratiš reprezentaciji, za sve ono što ti je dala. Reprezentacija treba da bude svetinja! Pa, naš narod kaže, ne ideš u crkvu zbog popa, već zbog vere u Hrista. Tako je i kada je Srbija u pitanju. Igraš za svoju zemlju, a ne za Peru, Miku, Žiku...

Dragiša Binić podsetio je na vreme kada je on bio reprezentativac u vreme nekadašnje SFR Jugoslavije.

- Ja sam javno rekao da ne želim da igram za reprezentaciju. Meni je bio problem da u reprezentaciji igraju po ključu, a ne po kvalitetu. Smetalo mi je da među 11 bude samo jedan iz Srbije! Te mora ovaj iz ove republike, te onaj iz one... I to u vreme kada je Crvena zvezda bila prvak Evrope. Taj nacionalni ključ određivao je igrače za Mundijal u Italiji 1990. i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1992. na koje nismo ni otišli. Meni je to mnogo smetalo, nisam mogao sve to da gledam, pa sam javno rekao. Da se gledao samo kvalitet igrača, a ne iz koje republike dolaze, bili bismo prvaci sveta u Italiji. I takvi smo nesrećno izgubili od Argentine.

Na kraju, Dragiša Binić smatra da je srpskoj fudbalskoj reprezentaciji potrebna nova i sveža krv, novi i mladi igrači.

- Dolazi do smene generacija u A timu. Pa, valjda su to svi hteli posle Nemačke... Fudbal u Srbiji neće stati. Uvek će doći novi i mlađi igrači - zaključio je Dragiša Binić.

