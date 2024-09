DA NIJE ZVEZDE, SVIMA NAMA U SRPSKOM FUDBALU BI BRIDEO OBRAZ: Bivši igrač crveno-belih poslao žestoku poruku!

Radovan Pankov igra svoju drugu sezonu u redovima Legije iz Varšave, najvećeg i najpopularnijeg kluba u Poljskoj. Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde izborio je sa Legijom plasman u Ligu konferencije, a u domaćem prvenstvu ciljevi su najveći, osvajanje titule i nacionalnog kupa.

Šta se može očekivati od Legije ove sezone?

- Ambicije su nam šampinske! Lepo smo se pojačali, imamo širi roster, plus igramo Evropu. Prvi put od 2016. godine, Legija će drugu godinu zaredom igrati UEFA takmičenja. Velika je to stvar za klub i navijače - počeo je razgovor za Kurir Radovan Pankov.

Ko će Legiji biti najveći konkurent u borbi za titulu?

- Poljsko prvenstvo je specifično, dosta je klubova sa izjednačenim kvalitetom. Sigurno je da će nam najveći rival biti Leh, mada ne treba otpisati ni šampiona Jagijeloniju, koja će kao i mi igrati Evropu, u ritmu utakmica na svaka tri dana. Vroclav je prošle godine bio drugi, a sad su na dnu. Konkurencija će nam biti Rakov, kao i Pjast koji vodi naš Srbin Aleksandar Vuković.

Kakve su ambicije Legije u Ligi konferencije?

- Očekivanja su velika, našu grupu čine ekipe sličnih kvaliteta. Ovo takmičenje je baš po meri Legije. Betis je tu najkvalitetniji, drago mi je da ću opet doći u Srbiju i igrati protiv TSC. Tu su još Lugano i Dinamo Minsk, zatim Đurgardem i Omonija. Sviđa mi se novi koncept u sva tri takmičenja UEFA. Biće zanimljivo, neće biti kalkulacija, uvek će se ići na pobedu. Prošle godine, da smo imali ovakav sistem sa zajedničkom tabelom bili bismo u osam, a mi smo ispali.

U plej-ofu igrali ste sa Legijom protiv kluba Drita. Kako vam je bilo na Kosovu i Metohiji?

- Sem vređanja na stadionu, sve drugo je bilo normalno. Kao da sam išao bilo gde... To je posao i morao je da se odradi. Nisam bio pod specijalnim merama obezbeđenja, ali posle prošlogodišnjeg incidenta u Holandiji sa ekipom AZ Alkmar, Legija van Poljske uvek uz nas šalje privatno obezbeđenje. Sa nama je uvek pet do šest momaka. Imali smo čarter let do Prištine. Poneo sam pasoš i ličnu kartu. Nije bilo problema. Čak mi je carinik rekao da mi nije potreban pasoš, da je dovoljna lična karta...

Vaš bivši klub Crvena zvezda ušla je u Ligu šampiona. Jeste li ispratili uspeh?

- Kako da ne... Čuo sam se kumom Kataijem, sa ljudima iz stručnog štaba... Druga utakmica protiv Bode Glimta bila je neverovatna... Zvezda je bila perfektna, šampionska... Pitao bih sada dežurne kritičare gde su... Stalno imaju neke primedbe i zamerke... Što se sada ne oglase? Da vam kažem iskreno. Da nije Zvezde u fudbalu, brideo bi nam obraz. Svima nama u srpskom fudbalu. Zvezda je ta koja nas održava u životu u Evropi, poslednjih sedam, ili osam godina.

Koliko može Crvena zvezda u Ligi šampiona?

- Novi sistem takmičenja otvara razne mogućnosti. Voleo bih da Zvezda prođe dalje, verujem da može da se plasira među 24 ekipe. Zavisiće od gol razlike, od raznih stvari... Zvezda raste iz godine u godinu, sve je bolja i bolja, mislim da može u nokaut fazu. Najteže će biti protiv manje atraktivnih, ali vrhunskih ekipa. Biće top utakmice protiv Barse, Milana i Intera. Očekujem dosta protiv italijanskih klubova u gostima. Oni leže Zvezdi. Najteže će biti protiv Benfike i PSV Ajndhovena. To je moje mišljenje, ali uz punu Marakanu sve je moguće. Pokazali smo to mnogo puta.

Reprezentacija Srbije igra Ligu nacija. Jeste li se nadali pozivu selektora? Ipak ste vi bili član generacije svetskih prvaka sa Novog Zelanda.

- Nadao sam se, voleo bih... Ali, dobro... Govorim za blisku budućnost. Da odigram makar nešto za Srbiju, da to bude potvrdu mog rada i fudbalske karijere. Čisto zbog toga. Selektor ima puno pravo da pozove koga želi... Dva puta je odveo Srbiju na velika takmičenja, to nije mala stvar. Šta god ko mislio i pričao o njemu. Spletom raznih okolnosti nismo otišli dalje na EURO i na Mundijalu, iako je javnost u Srbiji okrutna i nerealna. Deki Stanković je rekao najbolju stvar, da Srbija treba da ima kontinuitet igranja na velikim takmičenjima. Kad to krene, Srbija će iskočiti na jednom takmičenju i preskočiti grupu. To će doći sigurno. Kult reprezentacije se ne gradi preko noći, treba godina i godina da prođe, pa da dođe do rezultata... Da se razumemo, moglo je bolje na EP u Nemačkoj, ali sam zadovoljan onim što su momci prikazali.

Šta se dešava sa sudskim postupkom iz Holandije protiv vas, posle utakmice sa AZ Alkmarom?

- Nije još okončan postupak. Sve je i dalje u toku. Ima tu više slučajeva u okviru jednog. I gazda Legije ima slučaj. Moj saigrač Portugalac Žozue je oslobođen. Iskreno, verujem da će advokati to sve rešiti. Ne opterećujem se time. Ja sam se samo branio i želeo da pomognem svojim saigračima. Takav sam... Ne kajem se za bilo šta, što se tada desilo.

Kako vam je u Poljskoj? Jeste li naučili jezik?

- Deca su se prva privikla, idu u vrtić, njima je najlakše. Govorim engleski u klubu, mada sam naučio dosta poljskih reči. Varšava je prelep grad, stvarno uživam sa porodicom. Mnogo je parkova, zelenih površina.

Kakva je hrana u Poljskoj? Kažu da su im piva kvalitetna.

- Ha, ha, ha... Nisam ljubitelj piva, kao ni alkohola. Poljska kuhinja je slična našoj, ima zanimljivih jela. Ali, znate kako vodim sportski život. A, kad je tako, onda moraš da paziš šta jedeš, tako da retko posećujem restorane.

Pratite li igre Zvezde u Superligi?

- Naravno. Vidim sve šta se dešava u srpskom prvenstvu. Video sam i izjavu Mitra Mrkele, vezano za sve što se dešavalo u meču sa Radničkim iz Kragujevca. To nije lepo, posebno sve to što priča njihov trener. Imao je priliku da uradi nešto korisno za svoj klub, ali je kiksnuo protiv Mornara iz Bara, tako da nema pravo da bilo šta govori negativno za Zvezdu i njen rad - zaključio je Radovan Pankov.

