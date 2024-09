UŽIVO! SRBIJA - ŠPANIJA: Desetkovani Piksijevi Orlovi protiv prvaka Evrope na Marakani! Ovo su sastavi!

SRBIJA - ŠPANIJA

UOČI MEČA:

- Poznati su sastavi za meč za Marakani!

foto: Pritnscreen

SRBIJA (3-4-2-1) Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović - Nedeljković, Ilić, Lukić, Grujić, Živković - Samardžić - Jović. ŠPANIJA (4-3-3) Raja - Karvahal, Le Norman, Laport, Kukurelja - Zubimendi, Olmo, Fabijan Ruiz - Perez, Niko Vilijams, Jamal Sudija : Kris Kavano (Engleska) Stadion: Rajko Mitić Beograd

- Španski navijači stižu na Marakanu

- Evo ko sudi meč na Marakani

- Ni Španija neće biti kompletna

- Piksi ima dve dileme oko sastava tima

- Selektor Španije poštuje Orlove

- Srbija ima mnogo problema uoči ovog meča

Fudbaleri Srbije dočekuju Španiju u utakmici 1. kola A4 grupe Lige nacija.

Zahvaljujući odličnim rezultatima u prethodnom ciklusu Srbija je izborila plasman u elitnu diviziju i već na startu sastaće se sa zvaničnim prvakom Evrope Španijom.

foto: Starsport

Srbija ovaj meč dočekuje bukvalno desetkovana nakon silnih otkaza selektoru Draganu Stojkoviću prethodnih dana.

"Mi smo već dva puta imali sastanke juče, imali smo analizu protivnika, imali smo video analizu protivnika. Danas smo ponovili sve to još jednom da utvrdimo gradivo i da dam neke smernice igračima šta treba raditi sutra i kako treba izgledati. Sve ovo što se piše i priča, moja poruka je da se fokusiraju na utakmicu i da ih ne dotiče. Mislim da je prijatno, nije prijatno... Navikli smo na to, zaista sam vrlo fokusiran na sutrašnju utakmicu. Neću dozvoliti da me bilo ko izbaci iz takta i poremeti za taktiku", kaže selektor, a onda se osvrnuo i na kadrovske probleme.

"Imamo problema sa igračim kadrom, nadam da ste koga svesni. Veljković i Maksimović se vratili, neće igrati ni portiv Danske. To je dodatni problem, Terzić pod znakom pitanja, pa ćemo doneti odluke. Ekipa koja želi da bdue kompetivna, mora da igra na obe strane. Teško da je da odbranite gol od ovakve ekipe 90 minuta. Moramo da uradimo sve da ugrozimo gol protivnika".

foto: INA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Španija je aktuelni prvak Evrope, ali selektor Srbije ne gubi nadu.

"Tačno je da je Španija jedna od najboljih ekipa na svetu, u Evropi je pokazala i dokazala i jedan neverovatan skup talenta na jednom mestu. Jedna superiornost u tehničkom smislu. Tamo ne postoji nijdean igrač, uključujući i golmana koji ne kontroliše loptu kako bi svi voleli. Jedna fudbalska moć, imali su generacije iza ove koje su bile, ova generacija sa mladim igračima je hrabar potez posle Svetskog prvenstva da regeneriše španski tim, dala je rezultate. Jednostavno... Imaju zaista mnogo kvalitetnih igrača i apsolutno je nebitno da li će Rodri i Morata igrati, tu su Zubimendi... Nema to veze, oni će igrati isto što igraju, jedna teška utakmica u svakom slučaju, teška i u isto vreme odlična prilika. Ja se radujem toj utakmici, zato što je to šansa za nas, za neke igrače... Da pokažu i dokažu da su sa pravom na spisku i da su sa pravom u reprezentaciji", rekao je Piksi.

foto: Sebastian El-Saqqa / AFP / Profimedia

Selektor Španije Luis De la Fuente poštuje Orlove.

"Mislim da je srpska reprezentacija fenomenalna. Uspeli su da se kvalifikuju u prvu grupu Ligu nacija. Srbija je na Evropskom prvenstvu izgubila samo od Engleske, što dosta govori. Ima dosta međunarodno afirmisanih igrača. Zahvalan sam što se uopšte misli da ćemo lako da ih dobijemo, ali to je daleko od istine. Radujem se što ćemo imati priliku da igramo da ovako legendarnom stadionu protiv ekipe koja još uvek ima šta da ponudi", izjavio je De la Fuente na konferenciji za medije.

Španski selektor je poručio da je njegova ekipa želi da se dokaže kroz nove pobede.

"Ovo je ekipa gladna rezultata, željna usavršavanja i dokazivanja. Vidim im na licima da su željni pobeda i rezultata. Ovaj tim tek treba da pokaže svoj potencijal. Nema konformizma, niti opuštanja. Želimo rezultate", objasnio je Španac.

U ovoj grupi još se nalaze Danska i Švajcarska koje se međusobno sastaju u Kopenhagenu.

Meč na stadionu "Rajko Mitić" počinje u 20.45 časova

Kurir sport