ORLOVI NA SKENERU KURIRA: Rajković branio kao hobotnica, Birmančević oduševio partijom, a ovaj igrač ima "kohones" do zemlje!

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je u Beogradu nerešeno protiv Španije 0:0, u prvom kolu Grupe 4 Divizije A Lige nacija.

Pred vama su naši reprezentativci na skeneru Kurira.

Predrag Rajković 9

Fantastična partija, ako bi ukratko trebalo da se da mišljenje o golmanu srpske reprezentaciju protiv Španije. Branio je kao hobotnica i tako unosio nemir u redove rivala. Posebno je to bilo vidljivo kada je Jamalovu loptu koju su svi videli u golu izvadio iz mreže krajnjim naporom. Svojim odbranama unosio je sigurnost među saigrače, posebno u zadnju liniju, koji su uz njega bili još bolji. Veliko bravo za popularnog Rajka.

Strahinja Eraković 7

Od početka se videlo da ima veliku želju da dokaže selektoru da je pogrešio što ga nije poveo na EURO u Nemačku. Bio je siguran i pouzdan u trilingu sa Milenkovićem i Pavlovićem. Može se slobodno reći da je stavio u džep Nika Vilijamsa, koji se gotovo nije video u prvih 45 minuta. Šteta samo što je napravio žuti karton u petom minutu, pa je to bio jedini razlog da ga selektor izvadi posle prvog poluvremena, plašeći se mogućeg isključenja.

Nikola Milenković 7,5

Kapitenska partija i pokazatelj ispravne odluke selektora Stojkovića da mu dodeli traku. Smirenost sa određenom dozom agresije i ogromnim samopouzdanjem, e tako bi moglo da se opiše njegova partija protiv Španije. Nije bilo lako izlaziti na navalne i brze igrače Crvene furije, ali ovaj momak nije napravio nijednu grešku. Velika je stvar sačuvati gol protiv vladajućeg evropskog šampiona.

Strahinja Pavlović 8

Veliko srce i "kohones" do zemlje. Da treba to reći otvoreno i bez ustezanja. Branila se Srbija protiv Španije i odbranila, na krilima hrabrog Pavlovića koji je umeo da pokaže i određenu dozu drskosti, te u trku iznese loptu pored velikih zvezda prvaka Evrope. Posebno se to videlo u duelu sa mladim Jamalom, koji je na prljav i nevaspitan način faulirao Pavlovića, a onda pokazao i određeni nivo nevaspitanja ne želeći da se izvini. Čini se da je baš taj potez napunio još više samopouzdanja Pavloviću, koji je do kraja odigrao silno motivisan i što je najvažnije, bez greške. Kapa dole, majstore!

Kosta Nedeljković 7,5

Debitant, a odigrao kao mator, kao da iza sebe ima 50, a ne 0 utakmica za Srbiju. Bez emocija i nepotrebnih istrčavanja odradio je bez greške sve taktičke zamisli koji je pred njega postavio selektor. Hladnokrvan, kao da ima 28, a ne 18 godina. Već sada se vidi da je Srbija u njemu dobila kapital za narednih deset godina i beka za budućnost. Ne čudi što ga je Aston Vila platila Zvezdi osam miliona evra i što ga analitičari Premijer lige hvale. Trčao je mnogo, još više se i trošio, što je i logično, jer ekipa koja se brani, mnogo se troši.

Ivan Ilić 7,5

Koliko je samo pretrčao ovaj momak protiv Španije... Definitivno je pokazao da je zakucan u startnih 11. Disciplina, želja, odgovornost i samopouzdanje krasili su njegovu igru protiv Španije. Da je bilo još samo malo više koncentracije u završnom pasu, onda bi to bila utakmica za "desetku". Ali i ovako nema šta da mu se prigovori. Neka samo nastavi ovako, a prava prilika za potvrdu i ono što je najvažnije u fudbalu, ponavljanje, već je u subotu protiv Danske u Kopenhagenu.

Saša Lukić 7,5

Jedan od najstarijih i najiskusnijih na terenu. Laici će reći da je njegov učinak bio skoro nevidljiv, ali odradio je onaj najprljaviji posao na terenu. Ulazio je hrabro u duele, čistio prostor i trudio se da pokvari akcije Ruiza i Zubimendija, koji su bili pokretači svih akcija Španije. Očigledno je da mu prija igra sa Ivanom Ilićem, ali i Markom Grujićem koji je ušao u drugom delu. Prikazao je i određeni nivo discipline, posebno kada je lopta bila u posedu Španije, što je pokazatelj da je sopstvenu igru podigao na viši nivo, nego što je to bilo na EURO pre svega dva meseca.

Andrija Živković 7,5

Veliko poverenje u njega ima selektor Stojković. Ispunio je sve ono što je od njega traženo, pre svega u taktičkom smislu, jer je po levoj strani bio više koncentrisan na defanzivu, nego na ofanzivu, što igra celu karijeru. Bilo je milina gledati Živkovića koliko je disciplinovan i koliko je odgovoran. Nije iskakao i nije se jurio sa Špancima po terenu, bio je miran. Šteta je samo što njegovu sjajnu asistenciju Luka Jović nije pretvorio u gol, jer je tada Živković u čudu ostavio trojicu igrača iz zadnje linije Španije.

Veljko Birmančević 8

Hajde da vidimo ko će izbaciti ovog momka iz startne postave! Odavno nije viđen igrač sa toliko energije na Marakani i sa toliko želje da komunicira sa publikom i diže ih na noge. Činio je to posle svake dobre odbrane, na opšte oduševljenje navijača. Pokazao je Veljko kako se dokazuje patriotizam, kako se gule kolena i daje poslednja kap znoja posle sviranja srpske himne. Milina je bilo gledati ga kako šparta u napadu i kako sa istim žarom hita ka odbrani kako bi zatvorio Jamala i dopunio se sa odličnim Pavlovićem. Bravo Veljko! Momčino!

Lazar Samardžić 7

Deluje da ovaj momak ima mnogo arsenala u svom repertoaru, samo da se još oslobodi stega da ne pogreši. Onda će to biti onaj pravi Lazar, ona "desetka" koju čeka Srbija. Zna da stane na loptu, zna da potezom napravi razliku, samo da se malo smiri i onda će jednim potezom rešiti utakmicu. Neguje ga selektor Stojković, vidi se to po poverenju. Nije ga držao do kraja utakmice, sačuvao ga je za Dance, kako bi energetski bio spreman za još jednu tešku utakmicu koja nas čeka.

Luka Jović 7

Promašio je šansu utakmice. Deluje nestvarno kako nije pogodio onaj zicer pred kraj prvog poluvremena koji mu je servirao Živković. Ali, poznajući Luku, sve će mu se to vratiti, onda kada to bude trebalo Srbiji. Odradio je rovovski deo posla, rvajući se sa štoperima Španije Laportom i Normandom. Bio je konstantno pod njihovom prismotrom, a oni ga nisi štedeli. Jović je igrač koji voli da ima partnera u napadu, da li ispred, ili iza sebe. To nije bilo moguće protiv Španije, jer smo morali da čuvamo gol. Nedostajao mu je malo ofanzivniji Samardžić. Videćemo ih obojicu protiv Danske, jer se selektor Stojković i Luku čuvao za taj meč.

Jan Karlo Simić 7

Od 46.minuta umesto Erakovića. Drugi debitant u meču protiv Španije. Što bi se reklo, bio je "napaljen do maksimuma" što je i pokazao na utakmici. Borio se sa Vilijmsom, trudeći se da bude disciplinovan i ne greši protiv Španije u predaji lopte, a to nije lako, videlo se na terenu.

Kristijan Belić 7

Od 63.minuta umesto Andrije Živkovića. Treći debitant i ogromna želja. Sledili su se navijači kada je pregrubo startovao i prosto razneo Jamala. Dobio je žuti karton i smirio emocije, što je bilo mnogo važno. Doneo je ono što je Srbiji bilo potrebnu ograničenu agresivnost, sasvim dovoljno sa njegove strane.

Marko Grujić 7

Od 73.minuta umesto Luke Jovića. Srbiji je potreban ovakav Grujić. Disciplinovan i odgovoran, kada zna da uđe u protivnika bez faula i bez lopte odradi veliki posao. Podigao je nivo svog trčanja i duel igre. Deluje da može mnogo bolje.

Petar Ratkov 6,5

Od 73.minuta umesto Lazara Samardžića. Nedostaje mu mišićne mase, vidi se to odmah, ali ono što je pokazao zaslužuje prelaznu ocenu. Mlad je i pred njim je vreme koje radi za njega. Samo da zaigra za Salcburg, jer minutama na terenu stiče rutinu za davanje golova. A, to mu treba kao suvoj zemlji voda.

Stefan Mitrović /

Od 85. minuta umesto Ivana Ilića. Premalo vremena provedenog na terenu za ocenu.

(Kurir sport/A.Radonić)